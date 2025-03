U petak isključenja struje u više opština zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 07. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Potoci, Manastir Duga, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Dromira i Kupine, IRD Šume, naselje oko nekadašnjeg Elastika, dio ulica Vlada Ćetkovića i Slovačke, dio Bigora, ulica Miloja Pavlovića, ulica Braće Ribar, dio Kakaricke iznad kasarne Masline.

– u terminu od 08:30 do 09:30 sati: dio Donje Gorice iza auto Mazda servisa (moguće isključenje).

– u terminu od 08:30 do 15 sati: zgrade u Ulica Radovana Zogovića i Miloša Obilića-preko puta FK Mladost.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Dio Komunice, dio Novog Sela, do Pješivački, Baloče.

– u terminu od 08 do 15 sati: Lakat, Ćukovac, dio Spuža.

Zeta

– u terminu od 10 do 15 sati: Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 14 sati: Vidov Potok.

– u terminu od 08 do 15 sati: Laz, dio Laza, dio Dragovoljića, Cerovo.

– u terminu od 08 do 16 sati: Hotel Onogošt, Ul. Njegoševa, Ul. V Proleterska, Ul. Radoja Dakića, dio ul. Serdara Šćepana, Robna kuća Nikšićanka, Opština Nikšić.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Seljani.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: potrošači na području Velje sela.

Budva

– u terminu od 09 do 09:30 sati: dio naselja Centar (Zg inv. Trade Unique).

– u terminu od 09:30 do 10:30 sati: dio naselja Centar, Mediteranska.

– u terminu od 10:30 do 13 sati: dio naselja Zeta Film, Mediteranska, Slovenska obala, Gospoština.

– u terminu od 13:30 do 14 sati: dio naselja Centar, Mediteranska.

– u terminu od 14 do 14:30 sati: dio naselja Lovćenska, GOSPOŠTINA, Centar (Zg. Inv. BSP).

– u terminu od 14:30 do 15 sati: dio naselja pod magistralom, 22. novembra, Vojvođanska.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja Kodre.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Industrijska zona Grbalj – područje oko Drvomonta, Sveti Stasije – područje oko Mkedonskog odmarališta, Kavalin, Perast – područje iznad škole i izlaza prema Kotoru.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Igalo-područje ispod Petlje i frizerskog salona “Zvezda”.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi Božića i Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Taluma, dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 16 sati: Obrov.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton – stara škola, Zaton – Klinac, Njegnjevo, Dobrakovo, Ribarevine, Donji Mojstir, Brčve, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Gornja Lipnica, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava, Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo, Srđevac, Lozna, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Sunga, Žirci, Kos, Bojići.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Rudnica, Donji Lepenac, Feratovo polje, Gornji Lepenac, Pržišta.

– u terminu od 09 do 15 sati: Žari-Vrela, Uloševina, Lojanice, Lepenac-škola, Žari-Brezovac, Žari-Razboj.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bor i dio Tucanja.

– u terminu od 10 do 14:30 sati: Bor, Savin Bor, Dašča Rijeka i Kruščica (kratkotrajno isključenje DV 10 kV Petnjica-Godočelje).

Plav

– u terminu od 09:30 do 13 sati: Dio sela Vojno Selo i Hakanja.

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, VojnaKasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 12 sati: Zgrade u ul. Mila Peruničića, restoran Milet Bašta, ul. Vuka Kneževića, dio. ul. Vardarske, gradska pijaca, Sportski centar Ada, Hidrofor, Dom starih.

– u terminu od 09 do 15 sati: Brvenica, Uremovići.

Rožaje

– u terminu od 09 do 12 sati: Halilovići, Kozare, Majdan i Banđov, Carine, Daciće, Gornji Bukelj, Tofi kamenolom, Kaluđerski Laz, Betonjerka, Kamenjuša, Punkt Kula, Granični prelaz Kula i Repetitor Kula.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela Honsiće i dio sela Zloglavlje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

