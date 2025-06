U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 27. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Naselje iza Škole Pavle Rovinski

-u terminu od 08 do 15 sati: Sjenica,Ptikalj.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno,dio Novog Sela.

Cetinje

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Univerzitetski centar – nekadašnja fabrika Obod, dio grada od Opštine prema Univerzitetskom centru (moguće isključenje).

-u terminu od 09 do 12 sati: dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi, Univerzitetski centar – nekadašnja fabrika Obod, dio grada od Opštine prema Univerzitetskom centru, dio grada od Opštine prema manastiru, dio grada od stadiona prema Opštini i bolnici, Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe (moguće isključenje).

-u terminu od 8:30 do 15 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik,PapovinaUl. Trebješka, dio naselja pod Trebjesom, Bulevar 13. Jul, Ul. Školska,, mali Most, dio Kličeva.

-u terminu od 09 do 12:30 sati: Bulevar 13. Jul, Ul. Straševska, Ul. Šavnička.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bezuje,Miljkovac.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati:potrošači ulice 4 Jul u donjem Štoju.

-u terminu od 08 do 13 sati: dio naselja Kodre.

Tivat

-u terminu od 11 do 16 sati: dio potrošača u naselju Dumidran, Komat,dio potrošača u naseljima Kava, Bradaševo, Župa i Bonići,dio potrošača u naseljima Glogovik, Marići, Pestorići,dio Kalimanja iznad magistrale prema Tivtu.

Bar

-u terminu od 08 do 14 sati: potrošači na području Staroga Bara izvod prema Školi Srbija.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati: dio Njegoševe ulice od Idee do gradske kafane.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, dio sela Božiće, dio sela Trešnjevo 1

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Naselje ispod brda Groc i zasek Šer.

-u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Babino,Drgosava,Zagrađe i Dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Slijepač most-Bojišta,Muslići,Obrov

-u terminu od 09 do 16 sati: Njegnjevo,Sutivan,Draškovina, Pavino Polje,Zaton – Klinac,Ribarevine,Srđevac,Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, mHE Vrelo, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići,Lješnica, Banje selo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Gornji Pažanj,Padež,Moračka Bistrica,Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Pržišta,Rudnica,Feratovo polje,Gornji Lepenac,Žari – Vrela,Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari,Jakovići 1.

Plav

– u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje.

-u terminu od 8:30 do 15:30 sati: Bucelj,Kačanik,Dolja,Veternik,Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Dedeići.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati:Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Hotel Polar Star, Šumanovac.

Šavnik

-u terminu od 11 do 12 sati: Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

-u terminu od 09 do 17 sati: Grabovica,Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

