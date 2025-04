U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 04. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Lazorci, Kruševice.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 15 sati: Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Jabuke.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

– u terminu od 09 do 11 sati: Utrg, Vodovod Budva (budvanske pumpe Utrg i Podgor).

– u terminu od 11 do 13 sati: Ljubotinj.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Podljut, dio Lukova, dio Laza, Bršno.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači na području Veljeg Sela.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje kod Pijace, dio Meteriza ulica 7.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica, Izbjegličko naselje Kraštica, fabrika Soko Štark. Sela: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, dio sela Seoce- zaseok Gunjaje, dio sela Prisoja, naselje u blizini fabrike Soko Štark.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca, Dio sela Goražde i Zagrađe u blizini Pumpne stanice za vodovod.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Pavino polje, Donja Crnča, Lješnica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Obrov.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton – Klinac, Zaton – stara škola, Zaton – stara škola, Zaton – Klinac, Njegnjevo, Dobrakovo, Ribarevine, Donji Mojstir, Brčve, Rasovo-Rasadnik, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Gornja Lipnica, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Vinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kostići, Kaševari, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Žirci, Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 17 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Raičevine, Petrova ravan, Podi, Sreteška gora, Smira, Sela, Prekobrđe-Ulica, Uljari, Vrujca, Ravni, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci-vikendice, Crkvine, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Rudnica, Donji Lepenac, Feratovo polje, Gornji Lepenac, Pržišta, Jakovići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Žari-Vrela.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Lješnica, Tucanje, Orahovo i Vrševo, dio sela Tucanje, donji dio sela Vrbica-naselje oko škole i zasek Kraci.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Mašnica.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh).

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Gržica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS