U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 30. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Petrovići

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Suk, Begovine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Osredina, Stanjevića Rupa

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Laško Rele, Glava Zete

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lukovo, Krtine, Šljeme, Seoca

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Ul. Baja Pivljanina, Ul. Nika Miljanića, Ul. Dragice Pravice, dio Njegoševe

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kuta

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 12:30 sati: dio naselja Kruče

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Gornji štoj , kod skretanja za Adu Bojanu I prema karauli.

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Planinski katun Banđžov

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Meteh,Jara i Komarača – Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde, selo Zagorje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Siga, Ckara

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dobrilovina

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati. Ambarine, Gornja Polja, Paćice (Stevanovac), Slatina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Gornja Rovca

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bistrica, Ravna rijeka, Kostići, Pisana jela, Rasovo – Rasadnik, Rosulja, Rasovo – Rastoka, Bliškovo, Slatka, Stožer, Kičava, Strojtanica, Boljanina

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Nedakusi – Dolac

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Male Krće

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Milunići Nova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

