U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 15. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio Zabjela – ul. Vojislavljevića, dio ul. Đura Jakšića, Ksenije Cicvarić, Romanovih, Princeze Ksenije i Janka Đonovića.

– u terminu od 08 do 16 sati: naselje iza marketa Venkor, dio ul. Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča i Vojvođanske, naselje iza restorana Internacional, naselje između marketa Venkor i restorana Internacional, dio ul. Borisa Kidriča, Miloja Pavlovića, Goričke, . Nikšićke i Moračke.

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Zgrade na Bulevaru Vojvode Stanka Radonjića.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala.

Podgorica / Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito i dio Ćurioca (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Orje Luke, Oraovica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Glava Zete.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik, Ivanje, Vučje, Gvozd, Prekića Polje, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gradačka Poljana, Vitasojevići, Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo, Kljakovica.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje.

Bar

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: dio potrošače Dubrave 1, ul.126 do ul 131, dio potrošača u Mekadonskom naselju u blizini marketa “IDEA” i restorana “Garden”.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: potrošači na području Brčeli, potrošači na području Brčeli.

Budva

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Markovići.

– u terminu od 09 do 12 sati: Stanišići, Lapčići, Di Bar.Brajići, Duletići, Jelen Do, Gornji Pobori, Pobori, Stanjevići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Pinješ iza hotela Mediteran, Salč.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 13:30 sati: Jokmegdan, Nemila, Zemunsko Naselje, Reciklažni centar, Hladnjača PKB.

– u terminu od 13:30 do 16:30 sati: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Meljine.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sjenožeta.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Babino.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornji Mojstir.

– u terminu od 09 do 11 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Potoci, Pašića Polje, Femića krš, Žurena, Laholo, Brzava, Prijelozi, Kaševari, Zagrad, Kostići, Dubovo, Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda, Srđevac, Trubina.

– u terminu od 09 do 16 sati: Rakonje, Žurena, Barice, Tomaševo, Banje selo.

– u terminu od 11 do 12 sati: Željeznička stanica Nedakusi, zgrada Pošte – Nedakusi, prostorije Špedicije – Nedakusi.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Uljari, Vrujca, Ravni, Mujića Rečine.

– u terminu od 08 do 16 sati: Drndari, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Pobrsijevići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Ponor i dio sela Radmanci.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rijeka.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

