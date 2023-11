Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ćepetići.

Cetinje

– u terminu od 10 do 12 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, Lipovik, Dujeva, Čukojevići i Zaječina, dio Rijeke Crnojevića, dio nekadašnjeg Ribarstva i Riječki Grad, Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Božija Voda, Dobrska Župa i Đalci.

– u terminu od 11 do 12 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

– u terminu od 12 do 13 sati: dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi, Univerzitetski centar – nekadašnja fabrika Obod, dio grada od Opštine prema Univerzitetskom centru, dio grada od Opštine prema manastiru, dio grada od stadiona prema Opštini i bolnici, Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Krševo i Gureč.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dubljevići, Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Dubljevići.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Liše Potok i Mišići.

– u terminu od 08 do 14 sati: Runje (Ostros) i dio potrošače Dubrave 1, ul.126 do ul 131.

Kotor

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Markov Rt- Jerovica- dio potrošača.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Babino.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornje Dobrinje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Barice, Tomaševo, Žurena i Rakonje.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Uljari, Vrujca, Ravni, Mujića Rečine.

– u terminu od 08 do 16 sati: Drndari, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Podbišće, Pejovići, Kovijanići, Gornje Polje, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornji Mojkovac, Traforeon ‘Kula 2’, Žari-Razbok.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Ponor.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Velika, Brezojevice.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Klanac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.