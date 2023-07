U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 7. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Tuzi

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: Dio oko stadiona Tuzi, Šipčanik, Castelana, Dauti Komerc, Tržni cetar Kovači, Plantaže-Šipčanik, dio Karabuškog Polja uz magistralu, dio Karabuškog Polja oko Džamije, dio Karabuškog Polja prema Šipčaniku, OK pumpa, Dadi na Karabuškom Polju, Radon Petrol, Red Comerce, fabrika briketa i nekadašnja Stočna pijaca (moguće isključenje u navedenom periodu)

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Ljevorečke Tuzi, Momče, Ulica Lješkopoljska, Dr.Anta Gvozdenovića,Dio Donje Gorice iza auto Mazda servisa, Zgrade preko puta Doma Zdravlja na Pobrežju

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Medun

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Grudice

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 9:30 do 10:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Trešnjice, dio Balabana, Mataguži i Gošići

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: dio Novog Sela, Suk, Mamućevina, Begovine, Plana, Strahinjići i firma Kovinić, Savović, Volmont, dio Livada Bandića, dio Lužnice, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Mokanje, Dolovi Komanski

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Glava Zete, Baloče, Pištet, Suk

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Usputnica, Cerovo, Brlja, Aerodrom, Kočani , NTC logistik, Taložnik, VP Kapino Polje, Pilana Milić Kočani, Poklonci, Poklonci Vodovod, Krupac, Crnodoli, Ul. Jezerska, Ul. Čevska, Ul. Krupačka, dio Kočana

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jasen, Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: dio naselje Đerane(prema rtu Đerane)

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Gornja Briska Gora

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio naselja Gornji Štoj, Ada Bojana

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: dio naselje Đerane(prema rtu Đerane)

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Potrošači na području Grdovića i Veljeg Sela, dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu.

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Selo Gusnice

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Selo Hoti- Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Ulica Ređžepagića i naselja Završ i Šlama

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Ulice: Čukarička, Gornoseljska I dio ulice 29. Novembar, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Božiće

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: selo Ulotina

Petnjica

-u terminu od 13:00 do 16:00 sati: Kompletno područje- Opštine Petnjica (2338 potrošača) i Hemijska industrija Polieks,Sela:Babino,Dragosava,Zagrađe, Dio sela Goražde

Gusinje

-u terminu od 10:00 do 14:30 sati: Komletno područje Opština Gusinje

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Žari-Razboj, Gacka

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Planinica

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Vrujca, Ravni, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sjerogošte

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Velje duboko

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Ulica Muniba Kučevića, dio ulice Slobode

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Vergaševići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rakita, Lisičine, Poda, Trubina, Bioča, Srđevac, Lozna, Jagoče, Crniš, Rastoka, Okladi, Pavino Polje

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS