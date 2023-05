U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 05. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Jelenak, Klanica, Kukoševina, Farma koka, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Bobilja, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Donje selo, Ždrebaonik, Međice, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Ivanj uba i Jablan (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: Vučica, Ministarstvo odbrane, dio Novog Sela, Bregovi Mijovića, Oraovica, dio Oraške Jame, Stanjevića Rupa i dio Veljeg Brda.

Cetinje

– u terminu od 09 do 19 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

– u terminu od 10 do 11:30 sati: Njeguši, Žanjev Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bjeloševina, Višnjića Do i Broćanac.

– u terminu od 09 do 14 sati: Vitalac, Štedim, Riđani, Kuside, Vrtac, Crnodoli, Broćanac, Moštanica, Široka ulica.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Crkvičkog Polja i Goransko.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati: dio ul. Partizanski put i Pobrđe.

Budva

– u terminu od 07:30 do 18 sati: fab.Vagona, Kisikana, Đurovići, Kampovi Buljarica i dio naselja Golubovići, Bačvice.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Lukin Vir i dio Zabrđa.

– u terminu od 09 do 17 sati: dio Ulotine.

Berane

– u terminu od 08:30 do 09:30 sati: Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, R.Marsenića.Lubnice, Jelovica, Kurikuće, Glavaca i Vuča.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio Dapsića.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Sokolac.

– u terminu od 08 do 16 sati: Vlah.

– u terminu od 09 do 16 sati: Pripčići, Zaton, Loznice, Femića Krš, Sutivan, Lješnica, Jabučina, Njegnjevo i Rodijelja.

– u terminu od 09 do 18 sati: Božovića Polje.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvine.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornji Lepenac.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Štitarica, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Zaboj.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grebaje.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hakanje, Gropa i dio Vojnog Sela (kratkotrajna isključenja)

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Đurđevića Tara i Timar.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14 sati: Razdolje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

