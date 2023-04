U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 28. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići (moguća kratkotrajna iskljkučenja)

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Naselja Kuće Rakića posle Restorana Nijagarini Vodopadi

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Novog Sela, Bregovi Mijovića, Oraovica, dio Oraške Jame

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 18:00 satI. Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dabovići, Cerovo, Koravlica, Dio Lukova, Granice

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Povija, Dabovići, Ostrog

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Šćepan Polja

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel

Bar

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio naselja Pobrđe iznad željezničke stanice, naselje Brca Gošići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ul. Partizanski put, Gluhi Do, Limljani, Litine, pumpe vodovoda Velje oko i Malo oko, Karuče i Pozanje

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Gornji Škaljari i područje oko tunela

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Stambene zgrade “Mravinjak” i okolina, dio naselja “Prvoborac”

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zaboj, Veliki do, Štitarica, Gacka

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: dio grada oko Bolnice Mojkovac, Ambarine

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sjerogošte

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Velje Duboko

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: mHE Rijeka Mušovića, Ski-centar 1600, Baza, Tunel ‘Klisura’, Repetitor ‘Zekova glava’

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Rasovo

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ulica Đorđija Stanića, Zgrade: ‘Sjenička’ i ‘Tri ćulafa’

-u terminu od 9:00 do 16:00s sati: Loznice, Gornje Grančarevo , Kukulje, Zaton, Femića Krš, Voljavac, Bijedići, Njegnjevo, Sutivan

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Pripčići

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Hakanje,Gropa i dio Vojnog Sela(potrošači koji se napajaju sa STS Vojno Selo 2)-Opština Plav Kratkotrajna isključenja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Beranselo,Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Lukin vir

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: dio sela Ulotina

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

