U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 27. maja , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Srpska, Cijevna, Ljajkovići, Mitrovići i dio Mahale, dio Murtovine – dio ulica: Vukosave Božović, Antona Čehova, Nikole Lopičića, Veljka Jankovića i Orijenske, dio Maslina – dio ulica: Goce Delčeva, Vuka Mićunovića, Crnojevića, Stefana Mitrova Ljubiše i Boljesestre.

– u terminu od 09 do 13 sati: dio Zabjela – dio ulica: Dušana Milutinovića, Pera Počeka, AVNOJ – a i Steva Boljevića i dio Njegoševe ulice.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Trešnjica, Macavare.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Rvana Gora.

– u terminu od 09 do 13 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

– u terminu od 09 do 14 sati: Cerovica, Smrduša, Cerovica.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Pišče.

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: UL. Ive Lole Ribara / Stambene zgrade Ivanovići, Perazića Do i hotel “As”

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Totoši.

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Gač.

Kotor

– u terminu od 10 do 11 sati: Katedrala Sv. Tripun i dio Grada od Katedrale do Gurdića.

– u terminu od 10 do 12 sati: LJuta centar i dio prema Orahovcu.

Tivat

– u terminu od 08 do 11 sati: Češljar, Peani, Radoševići, Džorovo.

Herceg Novi

– u terminu od 06 do 17 sati: Mojdež, Tjesni klanac, Kulinovići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela Jošanica, Japan, Krajišta i Miškovića Žar.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Štitara.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 11 sati: Oluja.

– u terminu od 09 do 16 sati: Radulići, Muslići, Nikoljac, Voljavac, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Sokolac, Slijepač most – Bojišta i Tomaševo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’.

– u terminu od 10 do 14 sati: Njegnjevo (nova TS).

– u terminu od 15 do 20 sati: Dupljaci.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Suva gora.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica i Mujića Rečine.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Jakovići, Gornja Polja, Slatina.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trpeza.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Gornje Rženice i Malo Selo.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 13 sati: Dragićevića imanje, dio ul. Predraga Peđe Leovca i ul. Jadranske, zgrada fakulteta, Vojni logor.

– u terminu od 09 do 18 sati: Paćevina.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Razdolje i Grahovo.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Krnja Jela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

