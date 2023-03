U petak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 10. marta , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio Beogradske ulice, dio Ulcinjske ulice (naselje oko Britanske Ambasade).

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća, zgrade Holandske sestre i dvije zgrade iza njih kao i naselje oko njih u Park Šumi Zagorič, ulica Iva Andrića, Ljevorečka, Dragana Đurovića, Hercegnovska, Andrijevička i Danilovgradska, ulica Generala Save Orovića-prema Kučkom Putu i ulica Đura Cagorovića.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Komunica, dio Novog Sela i privatna preduzeća Pirela, Rakočević, Darkvud, Čakarević, Klin Max, Gornji Zagarač.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio Novog Sela.

Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Kuta, Cerovo i dio Počekovića.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Dubrava.

Budva

– u terminu od 09 do 11:30 sati: djelovi naselja Prijevor i Seoca.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Repetiror Možura, Brdela, Gornja Briska Gora, Zoganje, Donja Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel.

Kotor

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Zagora i Bigova.

– u terminu od 09 do 13 sati: Krivošije, Ledenice, Dragalj.

– u terminu od 11 do 13 sati: Peluzica, Muo- dio potrošača.

Tivat

– u terminu od 08 do 18 sati: Rahovići, Vrijes.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Mojdez, Tijesni Klanac, Kulinovići.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Babino, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Poda.

– u terminu od 09 do 16 sati: Loznice, Lješnica, Voljavac, Bijedići, Jabučina, Obrov, Femića krš, Zaton i Radulići

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Bulje i Drijenak.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Štitarica, Uloševina, Lepenac, Lojanice, Žari, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta.

– u terminu od 09 do 13 sati: Donja Štitarica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornji Lepenac.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Martinoviće.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Vojno Selo.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Halilovići, Kozare, Majdan i Bađov, Carine, Daciće, Gornji Bukelj, Kaluđerski Laz, Betonjerka, Kamenjuša, Punkt Kula, Granični prelaz Kula i Repetitor Kula.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS