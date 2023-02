U petak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 24. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Zeta

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Termoelektro, Šljunkara, dio Cijevne, dio Balijača, Hotel Gašović, Servis Vujačića, Hladnjača Novakovića i Hladnjača Ktstovića

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Oraovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina, 18.februara, Šujaci-Radunovići, Cerovice

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Tološa- dio Bul. Mihaila Lalića, dio ul. Vlada Ćetkovića i Đoka Miraševića (dio između Volij-a i OŠ Radojica Perović)

Danilovgrad

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Grup, dio Kosića, Jastreb, dio Mamućevine, Sušica, Koljat, dio Lazina, dio Poglavica, Maljat, Kokotovac, Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo, Studeno, Do Pješivački, Ržišta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Donjih Martinića-Prentina Glavica, Šabov Krug, Kukoševina, Pjeskovi i dio od Mosta Radovića prema Prentinoj Glavici, Gornji Zagarač

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Vučica, Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane), Ždrebaonik, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug i Jelenak, (kratkotrajna isključenja)

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Koravlica, Cerovo, Dabovići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Nova Mahala(ulica Mehmet Gjyli)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Repetitor Možura

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Donji i Gornji Štoj, Reč, Kodre Dakine, Sv. Nikola i Ada Bojana

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Dubrava

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Sotonići, Bukovik, Brčeli i Podgor

-u terminu od 9:00 do 11:30 sati: Zupci, Pod Sustaš, Mandarići, Tuđemili, Ribnjak, Maksim, Boškovići, Sušara, OŠ Jugoslavija, SSŠ Poljoprivredna i nase lje oko njih, Čelebić, Mijovići, Sustaš, Makedonsko naselje, ul. Borska i zgr.Pelagonije, Ahmetov Brijeg, Opština i Sud, Trudbenik grupa B, Part. Put grupa H, Zgrada Keke, Bjeliši, Solidarnst, Pošta, Hotel Topolica-Princes, Gimnazija, Robna Kuća, Ilino-Stajalište, Čačke, Glavanovići-kod Generala, Šušanj-kod Zarije, Pod Lozom, Leković-Lavrović

Budva

-u terminu od 9:30 do 16:00 sati: Bijele Poljane

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Vranovici,Lješevici,Bigova

Tivat

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: dio potrošača u ul. Gornji Kalimanj III

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Đurići, Bijelska vala

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Mojdež, područje oko crkve u Mojdežu, Kulinovići

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, Kruščica, dio sela Trpezi

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Gropa

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Zagorje, dio ulice Svetog Save i tržni centar Buvljak

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Gornji Lepenac, Gornja Štitarica

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Uloševina, Lepenac, Lojanice, Žari

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Donja Štitarica

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bulje, Drijenak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Radigojno, Trebaljevo, mHE Bukovica, fabrika vode ‘Suza’, Sjerogošte

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Sutivan, Femića krš 1, Brzava

-u terminu od 14:00 do 18:00 sati: Boljanina

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ulica Voja Lješnjaka – Pruška, Loznice, Radulići, Zaton, Voljavac, Bijedići, Zminac, Obrov

Pljevlja

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Rudnik u Borovici, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

Žabljak

-u terminu od 10:30 do 13:30 sati: Buljov Pod i dio ul. Njegoševe, pumpe na Crnom jezeru, hotel Durmitor, Titova vila, zgrada nacionalnog parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, Hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka,

Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, zgrada Opštine i Suda, zgrada Policije, dio trga Durmitorskih ratnika, ul. Vuka Karadžića, tržni centar i dio ulice Narodnih heroja – moguća isključenja u navedenom periodu

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni

