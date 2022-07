U petak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 29. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 09 sati: Dak Petrol pumpa i dio potrošača uz Bulevara Podgorica – Danilovgrad.

– u terminu od 08 do 16 sati: Odžino Polje i dio Trešnjice.

– u terminu od 10 do 12 sati: Dio potrošača u blizini Bulevara Podgorica – Danilovgrad.

– u terminu od 13 do 14 sati: Kompanija “FLEMER STONE” i potrošači u blizini.

– u terminu od 14 do 16 sati: Dio Livada Bandića, potrošači u blizini “Milsped Montenegro”.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Područe Spuža, škola u Spužu, Grbe, Kalezić, ZIKS i Azilanti.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Studenog i Pištet – dio Gornjih Martinića.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bršno i Javljen.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Brezna, Pilana Brezna.

Budva

– u terminu od 10 do 12 sati: naselje Poljane (hotel “Vivid Blue” i potrošači u blizini).

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte i dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Pašića polje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Jabučina, Ravna rijeka-Sopljače, Božovića polje – Majstorovina, Rasovo-Rastoka, Barice – škola, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Pali, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Njegnjevo, Voljavac, Rakonje, Kruševo-Crnionica, Potoci, Lješnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 12 sati: Uloševina.

– u terminu od 08 do 15 sati: Bare Kraljske.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Slatina i Selišta.

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

Plav

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Vojno Selo i dio Velike.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Odzak, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Razdolje, Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

