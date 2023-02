U četvrtak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 2. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Podstrane.

– u terminu od 09 do 10 sati: Zgrade u ulici Seleme Maljević i Branka Miljkovića.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Zagarač, Jabuke i dio Donjeg Zagrača, Osredina i Bregovi Mijovića.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoci, Bijele Poljane, Ubli, Prisoja i Bijelo Polje.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Cerovo, Neckom, dio Brlje, dio Studenaca i Usputnica.n

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Naselje Dubrava.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: Reč.

– u terminu od 08 do 15 sati: Repetitor Možura, Gornja Briska Gora.

– u terminu od 09 do 10 sati: Vladimir.

– u terminu od 09 do 14 sati: Naselje Kaliman, Brajše, Donji Rastiš, Gornji Rastiš, Curanovići.

Kotor

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mirac, Koložun i Markov Rt-Jerovica.

– u terminu od 09 do 12 sati: Bigova.

– u terminu od 13 do 15 sati: Lastva Grbaljska-područje oko mosta.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Zabrđe.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Budimlja.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Ivanje-Koraći, Ivanje-škola, Goduša-škola.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ribarevine, Radulići, Orahovica, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Lozna, Jagoče, Crniš, Rasovo, Potkrajci i Osmanbegovo selo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Manastir Morača.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko i Lugovi.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Čuklin, Babića polje, Polja, Kooperacija, Krasića strana, Javorje, Ckara, Štitarica, Bjelojevići i Selišta.

– u terminu od 09 do 15 sati: Juškovića potok i Pobrsijevići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Orahovo i dio sela Tucanje.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grnčar (zaseok Vjeternik).

Žabljak

– u terminu od 14:30 do 16 sati: Buljov Pod i dio ul. Njegoševe, pumpe na Crnom jezeru, hotel Durmitor, Titova vila, zgrada nacionalnog parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, Hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, zgrada Opštine i Suda, zgrada Policije, dio trga Durmitorskih ratnika, ul. Vuka Karadžića, tržni centar i dio ulice Narodnih heroja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

