U četvrtak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 29. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Han Garančića, Ljevorečke Tuzi.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Glava Zete i Baloče.

Cetinje

– u terminu od 11:15 do 12 sati: Lastva Čevska.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Brezovik, dio Gornjeg Polja, Baljački Do i Cerovo.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Unač repetiror, Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, , Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Kotor

– u terminu od 08 do 11 sati: potrošači oko pijace – Risan.

– u terminu od 08:30 do 10 sati: dio naselja Markov rt poslije hotela Vrmac, prema Stolivu.

– u terminu od 09 do 11 sati: dio naselja Šarena Gomila, potez od trafostanice prema Stolivu.

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 16 sati: Pijavica, Bijela naselje oko benzinske i Voli marketa.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Kameno kod kafane Karakas, Mandići i Stanovčići.

– u terminu od 08 do 09 sati: Drenovik.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo i dio Gračanice.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Goražda.

– u terminu od 11 do 12 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Barice.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ul. Nikice Kneževića, Babića brijeg, Loznice, Jabučina, Goduša-Mušovići, Barice, Galica, Glibavac, Grančarevo, Lijeska, Kameno polje, Muslići, Obod, Pisana jela, Potrk, Reljin Kamen, Selakovići, Skočigorina Drndari, Šljemena, Sokolac, Tomaševo, Ujniče, Žaljevo, Čokrlije, Džukeljska jama

Lješnica, Ćukovac, Vrh i Božovića polje.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Ul. 13. Jul, Lug, Pažanj, Donj Pažanj, Crkvine i Ravni.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Redice, Drijenak.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Bjelojevići.

– u terminu od 09 do 14 sati: Pržišta.

– u terminu od 10 do 14 sati: Podbišće.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS