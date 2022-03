U četvrtak više opština bez struje

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 03. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Stanjevića Rupa, Do Pješivački, Rupice Komanske, Baloče, Kopilje, Osredina i dio Komunica.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Donje Čarađe i Bršno.

Bar

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Utjeha

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: naselje iza Igmanskih zgrada do filijale CKB banke (do marketa Idea).

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio naselja Kruče Uvala.

Tivat

– u terminu od 08 do 12 sati: Bonići.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 08:30 sati: potrošači ispod puta za Čela i Škole a iznad magistrale, ulice X Hercegovačke i Orjenskog bataljona..

– u terminu od 08 do 15 sati: Herceg Novi centar, Crveni Krst, Srbina, dio potrošača oko Autobuske stanice, dio Tople kratoktrajni prekid.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte i dio sela Goražde, Kaludra i dio sela Dolac.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Čokrlije-Cerovići.

– u terminu od 08 do 16 sati: Kruševo – Crnionica, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Godijevo, Mijatovo kolo, Ostrelj, Jabučina, Potoci, Gorice i Voljavac.

Kolašin

– u terminu od 09 do 15 sati: Jasenova, Ocka Gora, Međuriječje, Smolice, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Vlahovići, Gornja Rovca, Bogutov i Jasenov Do, Trmanje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Višnje, Repetitor RDC-a, Velje Duboko, Redice, Bojići, Podi, Svrke i Trnovica.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 12 sati: Podbišće (donje selo).

– u terminu od 11 do 14 sati: Gostilovina.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Novšiće.

– u terminu od 11 do 12 sati: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Sinanovića Luke.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS