U četvrtak nastavak radova na mreži, isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 17. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati:Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita,IRD Šume,Naselje oko nekadašnjeg Elastika,dio Brskuta,Ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska i dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice.

-u terminu od 8:30 do 13 sati: Ulica Miloja Pavlovića

Zeta

-u trerminu od 10 do 15 sati: Dio Cijevne oko Kalije,Dio Cijevne oko restorana “Kod Maršala”

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Fabrika sira, Stologlav, Eko selo, Iverak, Lakat (moguća kratkotrajna isključenja)Osredina, Bregovi Mijovića, Ćelija Piperska, Gornji i Donji Crnci, Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruišta i Vukotica,Stanjevića Rupa.

Cetinje

– u terminu od 10 do 12 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Božija Voda, Dobrska Župa i Đalci

-u terminu od 08 do 14 sati: Dodoši

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati:Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

-u terminu od 10 do 15 sati: Dio Karabuškog Polja uz magistralu

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Lukova,Dio Laza

-u terminu od 08 do 16 sati: Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati:Dio Šćepan Polja.

Budva

– u terminu od 11 do 12 sati: Petrovac

-u terminu od 12 do 13 sati: Petrovac

-u termnu od 13 do 14 sati: Krš medina

-u termini od 10 do 11 sati: Hot.Kristal Rivijera

-u termini od 14 do 14:30 . Dio nas Krš medina.

-u terminu od 14:30 do 16 sati: Dio nas. : Bentonit

-u termini od 09 do 10 sati: Hot.Kristal Rivijera

-u terminu od 16 do 17 sati: Prijevorac

Tivat

-u terminu od 10 do 12 sati:Sokobanja-Krašići

-u terminu od 09 do 12 sati: Rogač (Luštica)

Bar

-u terminu od 09 do 15 sati: potrošači konzima Sutopmre napajaće se preko Bara

-u terminu od 10 do 13 sati: potrošači konzima Đurmani će se napajati preko Buljarice

-u terminu od 09 do 15 sati:Zupci

Ulcinj

– u terminu od 09 do 15 sati: potrošači naselja Donji Štoj

-u terminu od 08 do 15 sati:Objejkti kod solanskog puta (ispred auto servisa Ljajka

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati: Jugodrvo, Čikić-Livadice, Lješevići -dio potrošača, komenolomi BRIV, KOBRA

-u terminu od 08 do 16 sati:Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Paprati, Popova Ulica, Šišići, Prijeradi, Lukavci

-u terminu od 9:30 do 13 sati: Škaljari-područje oko Autoremonta, Autobiska stanica, područje oko Vatrogasnice i stare Rivijere, Pošta i hotel Porto in, Škaljari Gornji, Crveni Brijeg, Škaljari -područje oko tunela – u periodu izvođenja radova biće smanjena pouzdanost u napajanju

Herceg Novi

-u terminu od 09 do 12 sati: Baošići- područje oko restorana “Deli Radivoje”

-u terminu od 09 do 9:30 sati: Baošići.

-u terminu od 11:30 do 12 sati: Baošići

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Božiće,Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

-u terminu od 09 do 15 sati: Slatina,Zabrđe,Trešnjevo,Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja (potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Seoca 1 i Prisoja 2)-Opština Andrijevica(670 potrošača)

-u terminu od 10 do 12 sati:Naselja u blizini zgrade Opštine, odjeljenja CB i naselje Prljanije, Hotel Komovi, Dom Zdravlja i zgrada Solidarnosti, TK centar, zelena pijaca, ulica Branka Deletića, Naselja u blizini Boj Komerca i stare Bolnice, pogon za preradu drveta Boj Komerc, Centar za kulturu i Radio Andrijevica-Opština Andrijevica(400 potrošača).Moguče i isklućenje komplet Opštine Andrijevica ne duže od 60 min

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Goražde i Zagrađe u blizini Pumpne stanice za vodovod, Rovca, dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Rodijelja, Brčve,Obrov,Donji Mojstir.

-u terminu od 8:30 do 11 sati:Nikoljac – Kotlara (dio naselja preko puta sportske dvorane)

-u terminu od 08 do 15 sati:Mokri lug

-u terminu od 09 do 16 sati: Draškovina, Pavino Polje,Zaton – Klinac,Zaton – stara škola,Jabučno,Rasovo-Rasadnik,Sutivan,Njegnjevo,Ribarevine, Lješnica – Mrdavac,Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava

Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice,Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad,Srđevac, Lozna, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Gornja Lipnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Žirci,Plana,Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac,Feratovo polje,Pržišta,Gornja Polja,Pobrsijevići.

-u terminu od 08 do 16 sati:Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Dosuđe ,Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Kalica,Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci ,Bor, Savin Bor, Ponor , Dobrodole, Azane, Vrsajke, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i osnovna škola.

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke, Mašnica.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara .

-u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Brvenica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio prigradskog naselja Bandzovo Brdo.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati:Merulja

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

