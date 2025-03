U četvrtak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 17 sati:Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 08 do 15 sati: IRD Šume, ulica Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića, naselje oko nekadašnjeg Elastika

-u terminu od 07 do 15 sati: ulica II sandžačke brigade, dio Ulica Španskih boraca, dio ulice Žikice Jovanovića Španca, ulica Koste Raćina i dio naselja preko Ribnice.

Danilovgrad

-u terminu od 10 do 12 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kokotovac, dio Podglavica, Maljat, firma Megran, Kosić, firma Farmont, firma MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina, dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine, dio Begovina, Plana, firma Kovinić i Strahinjići, dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandića, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje, Forneti, Podanje, Klikovače, Komunice, Pirela, Rakočević, Darkvud, Klin Maks, Čakarević, Sađavac, Art Stone, Daljam i dio Grba, Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Most Radovića,Monte Technology, Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika Stanova i Burum, dio Spuža, Pekara Anđela, Eurozox, Eurosalon, mliječna farma, Monteks i naselje oko njega, Ćukovac, željeznička stanica Spuž, mlinovi Jastreb i Šajo i Pržine, Preduzeće Prerada voća, Fabrika sira, Stologlav, Eko selo, Iverak, Lakat, Osredina, Bregovi Mijovića, Ćelija Piperska, Gornji i Donji Crnci, Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruišta i Vukotica, Škola Spuž i naselje oko škole, Carine, Fabrika stočne hrane, benzinska pumpa u Spužu i naselje oko nje, Lamex, Primato, dio Grba, Azilanti, dio Istražnog zatvora.

-u terminu od 07 do 15 sati: dio Novog Sela,dio Veljeg Brda,Malenza,Glava Zete.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati:Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

-u terminu od 10 do 12 sati: Dio Šipčanika

Zeta

-u terminu od 10 do 15 sati: Željeznička Stanica Golubovci i naselje oko stanice

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Lukovo, Podljut.

Plužine

– u terminu od 10 do 16 sati: ul. Baja Pivljanina, Ul. Lazara Sočice, Rosulja, Nova bolnica, Zgrada CFSSI, Samački Hotel, Goransko, Šume, Sinjac, Pivski manastir, Dio Plužina (Bazen), Seoca, Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno, Mratinje

Budva

– u terminu od 13:30 do 14:30 sati: BABIN DO, SPASKA , JADRANSKI PUT ,PRVOMAJSKA,PREŠERNOVA .,DOSITEJEVA, ZAN.CENTAR.

-u terminu od 09 do 10 sati : JADRANSKI PUT,MAINSKI PUT,BUDVA POLJE.

-u terminu od 10 do 10:30 sati: S 41 , MASLINA, BUDVA, BIJELI DO,PRVA PROLETERSKA.

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: MASLINA, I.PROLETERSKA ,

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: BABIN DO, TOPLIŠKI PUT , MASLINA , BIJELI DO ,GOLUBOVINA .

-u terminu od 12:30 do 13 sati: DOSITEJEVA, S-49 ,S-52,S-57, S-53,S-54,I PROLETERSKA.

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati: potrošači na području Veljeg Sela

-u terminu od 09 do 15 sati:potrošači novoizgrađenih objekata u blizini Mimoze, market Aroma

Ulcinj

– u terminu od 08: 30 do 15 sati: Naselje Kruče,dio Đerana kod Mujića, Repetitori u Podstegvaš.

-u terminu od 09 do 15: Dio Nove Mahale. ulica Mehmet Đuli i dio ulice Voja Lakčevića

Tivat

-u terminu od 08 do 09 sati: Gošići 3.

-u terminu od 10 do 12 sati: Meštrovića Peć.

Kotor

-u terminu od 08 do 14 sati: Perast – područje na izlazu prema Kotoru, Dražin Vrt, Bajova Kula, ribnjak “COGI”

-u terminu od 08 do 16 sati: Kovači, Glavatićići,Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno

-u terminu od 08 do 12 sati: Radanovići- područje oko servisa “Tomičić” i restorana “Bokeška kužina”,Lastva Grbaljska -zgrade KRULEX i okolina

-u terminu od 10 do 14 sati: Lastva Grbaljska

Herceg Novi

– u terminu od 12 do 15 sati: Meljine – područje oko marketa VOLI

-u terminu od 09 do 12 sati: Lalovina

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Božiće, dio sela Gnjili Potok.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Šekular, Selo Rovca.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati:Dobrakovo,Jabučno,Zaton – stara škola,Pavino Polje ,Njegnjevo,Zaton – Klinac,Rasovo-Rasadnik,Ribarevine,Gornja Lješnica,Gornja,Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo,Srđevac, Lozna, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče,Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice.

-u termini od 08 do 18 sati:Robna kuća, Zgrade: ‘Solidarnosti, Vunka, 50 stanova, Sjenička, Brena, Boro, 3×12 stanova’, Zgrada ‘Opština’, centar grada (Tršova ulica, ulica Živka Žižića, Tomaša Žižića, Đorđija Stanića, Lenke Jurišević).

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati: Kos 1, Kos, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Žirci,Sjerogošte,Bojići,Moračka Bistrica.

-u terminu od 11 do 16 sati:Bakovići, Hils, Ilinčić, Rovačko Trebaljevo, Moračko Trebaljevo, Radigojno, Fabrika vode ‘Suza’, Željeznička stanica ‘Trebaljevo’, mHE Bukovica, Sjerogošte,Plana, Blatina, mHE Bistrica, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica, Lipovo

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati: Pržišta,Donji Lepenac,Feratovo polje,Gornji Lepenac, Gornja Polja.

-u terminu od 08 do 16 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari,Ćetkovići, Podbišće, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogadsko jezero

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dolja i Kačanik.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Kalica, uže gracko jezgro Petnjice selo Johovice i dio sela Laze.

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice .

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Binjoši.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS