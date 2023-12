U četvrtak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica/Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Oraovica.

Cetinje

– u terminu od 07 do 10 sati: ulica 4. Proleterske.

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do.

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Vulaši, Pro Monte, Velestovo, Markovina i Bajramovica.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Baljački Do, Višnjića Do, dio Kuta, Zagrad, Oblatno, Raspuće, Trešnjica, Rudnik Zagrad.

– u terminu od 09 do 15:30 sati: Bobotovo Groblje.

Bar

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: dio potrošače Dubrave 1, ul.126 do ul 131, Mišići.

– u terminu od 09 do 13 sati: Dobra Voda i Alkovića Brijeg.

Budva

– u terminu od 11 do 14 sati: Stanišići, Lapčići, Di Bar.Brajići, Duletići, Jelen Do, Gornji Pobori, Pobori, Stanjevići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Brdela, Zoganje, Briska Gora, Sv.Đorđe, Ćurke, Sutjel.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 11 sati: Radanovići- ulica Magud.

– u terminu od 09 do 12 sati: Orahovac- Moskovska ulica.

– u terminu od 14 do 16 sati: Tabačina- podruje oko stare zgrade CEDIS-a, Stari Grad dio potrošača oko crkce Sv. Ozane.

– u terminu od 15 do 19 sati: Benovo, ZZZCG, Osnovni sud Kotor, Tužilaštvo, Luka Kotor.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 16 sati: Jošica, Kamenari, Đurići, Greben.

– u terminu od 09 do 14 sati: Bijela – centar.

Andrijevica

– u terminu od 08 do 16 sati: Gornje Luge.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Pode i Sućeska.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje, uže gradsko jezgro -ulica Polimska i gornji dio Novog i Obalskog Naselja.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornje Grančarevo, Mojkovačka ulica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Rakonje, Gornji grad, Čokrlije, Rajkovići, Krstače, Mahala, Pavino polje, Biokovac, Grubješići, Kičava, Bijeli potok, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Grab, Stožer, Tomaševo, Žurena.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Ljevišta, Redice, Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Uljari, Ravni, Trmanje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Ravnjak, Jakovići.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dosuđe.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze i dio Trpezi.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Brezojevice.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Lovnice.

