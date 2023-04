U četvrtak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje iza marketa Venkor, dio ul. Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča i Vojvođanske, ulica Vinogradska, Kosmajska, dio ul. Rusa Radulovića, Kragujevačke i Ličke, ulica Franca Prešerna i Zagrebačka.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Ulice Slobodana Škerovića, Mušikića, Vlada Martinovića, 5 Proleterske (moguća kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 10 do 12 sati: Zgrade oko Doma Zdravlja u Bloku 5.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog Sela, Bregovi Mijovića, Oraovica i dio Oraške Jame.

Cetinje

– u terminu od 09 do 18 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Oštrovac, dio Rubeža, dio Kuta, Zagrad, Oblatno, Raspuće, Trešnjica, Rudnik Zagrad dio Straševine, Barake, Višnjića Do i Tupan.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio naselja Pobrđe iznad željezničke stanice.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio ul. Partizanski put.

Budva

– u terminu od 09 do 13 sati: dio naselja Babin Do (dio Spaske ul.)..

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel.

Kotor

– u terminu od 09 do 11:30 sati: Stari Grad-Parilo.

– u terminu od 09 do 13 sati: Šišići, Popova ulica, Paprati, Knezlaz, Stoliv -centar i područje prema Gornjem Stolivu.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Zabrđe.

– u terminu od 09 do 17 sati: dio Ulotine.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Zaostra i Budimlje.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 12 sati: Rasovo – Rasadnik.

– u terminu od 09 do 16 sati: NNM Pripčići, NNM Grančarevo 2, NNM Jabučina, NNM Zminac, NNM Voljavac, NNM Rasovo, NNM Potkrajci, NNM Orahovica i NNM Vrh.

– u terminu od 10 do 14 sati: Cerovo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Redice, Drijenak, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Bakovići, Hils, Ilinčić, Moračko Trebaljevo, Rovačko Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, Radigojno, mHE Bukovica, Sjerogošte, Željeznička stanica Trebaljevo.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 12 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornji Lepenac,

– u terminu od 08 do 15 sati: Bjelojevići, Štitarica, Selišta.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Orahovo i dio Savinog Bora.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kačanik i Dosuđe.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hakanja, Groppa i dio Vojnog Sela.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Đurđevića Tara.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Klana.

Žabljak

– u terminu od 09 do 16 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Timar.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

