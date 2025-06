U četvrtak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 19. juna , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 07 do 15 sati: Sadine, Cerovice, dio Bigora, naselje oko nekadašnjeg Elastika, ulica Partizanski Put, ulica Lješkopoljska i Dr. Anta Gvozdenovića, ulica Pavla Mijovića.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Novog Sela, Kuline.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Zeta

– u terminu od 07:30 do 17 sati: dio Beglaka, dio Bijelog Polja, dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega, dio Šušunja.

– u terminu od 10 do 14 sati: Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik, Sjenokosi.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Šćepan Polje, Žeično, Miljkovac.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači Alkovića Brijeg i Dobre vode Simonovići prema Baru.

Ulcinj

– u terminu od 10 do 15 sati: Povremena isključenja hotela Albatros i objekata iznad hotela Albatros.

Tivat

– u terminu od 06 do 08 sati: Pine.

Andrijevica

– u terminu od 07:30 do 15:30 sati: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Božiće.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca i dio Šekulara.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Mokri lug, Donji Mojstir, Voljavac, Bijedići, Livadice, Muslići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornja Lješnica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Srđevac, Zaton – Klinac, Ribarevine, Ravna rijeka, Njegnjevo, Sutivan, Jabučno, Rasovo – Rasadnik, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, mHE Vrelo, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Medanovići-potok, Cerovo, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 15:30 sati: Bucelj, Kačanik, Dolja, Veternik, Grebaje i dio gradskog jezgra.

– u terminu od 10 do 15 sati: Dosuđe, Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Bojići, Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac, Štitarica 1, Štitarica 2, Naselje Baza, Asfaltna baza ‘Štrabag’, Feratovo polje, Slatina, Gostilovina, Jakovići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena Lokva, Rudnica, Pržišta.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Rabitlje.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Mašnica.

– u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Honsiće.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela, Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

