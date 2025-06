U četvrtak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 12. juna , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do, dio Kržanje uz Magistralu, Dio Zlatice prema Strelištu, zgrade Holandske sestre i dvije zgrade iza njih kao i naselje oko njih u Park šumi Zagorič, dio Buronja, dio Korita, zgrade u Ulici Ivana Milutinovića, preko puta Sportskog Centra.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio Dahne – oko Novog Volvoxa, iza Montegro Petrol pumpe i EKO pumpa i dio Zabjela – Vojislavljevića (od fabrike 19. decembar), iza škole “1. jun”, Ul. Iva Vizina, oko stadiona Titexa, iza Roki Pistolata, iza stovarišta Đurović i oko marketa Idea u Ul. Ilije Plamenca (moguće kraće isključenje)

Hemomont u ulici 8 marta, Ulica 8 marta oko Titeksa, Nova ulica između ulica 8. Marta i Iva Vizina, Dio Dahne iza stovarišta Volvoks (moguće isključenje), Montefarm u Ul. Ilije Plamenca, dio Zabjela oko Krivog mosta prema Čepurcima, Ul. dr Vukašina Markovića (iza Delte), Ul. Arsenija Boljevića (iza i pored Delte), zgrade na Cetinjskom putu, naselje oko Kolektora i naselje oko bivših Nikšićkih semafora (moguće kraće isključenje), dio oko Roki Pistolata u Ul. Vojislavljevića, škola “1. jun”, dio oko nje i dio između nje i Ul. Vojislavljevića, zgrada KAT-a, dio Zabjela oko marketa Idea u Ul. Ilije Plamenca, dio preko puta Zabjelske Vektre, prihvatilište i dio oko njega (moguće kraće isključenje), zgrada na uglu ulica Radosava Burića i 27. marta, Blok 30 u Ul. 27. marta, Zabjelska Vektra i dio zgrada ispod brda Ljubović (iza Codre) (moguće isključenje), naselje oko prihvatilišta ispod Ljubovića, Ul. Aleksandra Divajna ispod Ljubovića, dio oko fabrike “19. decembar”, zgrade iza škole “Oktoih”, lamela C i zgrada policije u Jerevanskoj ulici, Ljetopis, zgrada na uglu ulica Jerevanske i Buda Tomovića, naselje preko puta Vodovoda, Naš diskont, dio Ul. 4 jula oko Našeg diskonta i betonjerka OGP-a (moguće isključenje).

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Grlića, Bjeluši, dio Ćurioca, dio Lazina, Kopito Petrovića, Šimšić, ZIP Jastreb, dio Begovina, Tomaševići, GSI (građevinski materijal) u Ćuriocu, Gruda, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Markovina, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi i Bandići.

– u terminu od 11 do 15 sati: Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Most Radovića, Monte Technology, Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika Stanova i Burum.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Dodoši.

Zeta

– u terminu od 09 do 13 sati: Ponari, Vukovci, Bijelo Polje, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod, Berislavci, Plavnica, Beglaci, dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega i Šušunja.

– u terminu od 13 do 15 sati: Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 13 do 15 sati: željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjenokosi, Papovina, Donje Crkvice.

– u terminu od 08 do 16 sati: Ul. Beogradska, Ul. 18. Septembra, dio Rudog Polja.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Šćepan Polja.

– u terminu od 08 do 17 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: nove stambene zgrade kod Mimoze gdje je market AROMA i oko AROME, postrošači u Čanju oko hotela Montenegro, Hotel In, Hotel Vila Babović.

Budva

– u terminu od 09:30 do 12:30 sati: dio Naselja Ivanovići –Komgrap.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio naselja Zoganje.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: ulice u naselju Donji Štoj: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska, Rožajska.

Kotor

– u terminu od 06:30 do 13 sati: Kovačko polje, Glavatske kućice, Kovači, Glavatičići, Zagora, Krimovice, Trsteno, Platamuni, Bratešići, Gorovići.

– u terminu od 09 do 11 sati: Jugodrvo – Livadice (Čikić).

– u terminu od 11 do 13 sati: Kavač – dio potrošača.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Božića.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca i dio Šekulara.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Mokri lug, Muslići, Rodijelja, Brčve, Livadice, Donji Mojstir.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornja Lješnica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Srđevac, Zaton – Klinac, Ribarevine, Ravna rijeka, Njegnjevo, Sutivan, Jabučno, Rasovo –Rasadnik, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, mHE Vrelo, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Medanovići-potok, Cerovo, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton.

– u terminu od 11 do 15 sati: Bolnica, Medanovići, Cerovo, Distribucija, Rasadnik, Malo polje, Rakonje, Nikoljac, Obrov, Centar grada, Gornji grad, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Lješnica, Banje selo, Novi tržni centar, Gornja Lipnica, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, mHE Vrelo, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Biokovac, Sadici, Mahala, Krstače, Bijeli potok, Pavino polje, Kovren, Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava, Grab.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Bojići, Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Gornje Lipovo.

– u terminu od 08 do 17 sati: Moračka Bistrica.

– u terminu od 10 do 14 sati: Puco Đekić, Sunga, Bare Kraljske, Suva Gora, Vranještica, Lug Vukićevića, Drndari.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Feratovo polje, Slatina, Gostilovina, Jakovići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena Lokva, Rudnica, Pržišta, Gornja Polja.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Donji dio sela Vrbica-naselje oko škole i zasek Kraci, dio sela Lagatore, dio sela Trpezi.

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 12 sati: Dio ul. Kralja Petra, zgrada Opštine Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, dio ul. Lovćenske, Nikole Pašića.

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Rabitlje

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Mašnica.

– u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

Rožaje

– u terminu od 08 do 16 sati: Hurije, Grahovo, Lovnica, Bubovići, Klanac, Bašča, Sastanci, Lučice, Grižice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće.

– u terminu od 09 do 15 sati: Selo Žute Litice (centralni dio i naselje u blizini benzinske stanice), pogon (Ibar Mont, Dekor, fabrika mašinskih djelova), auto servis Rožaje i kamenolom Tofi.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Suvodo.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS