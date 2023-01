U četvrtak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 12. januara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, Partizanski Put, dio naselja preko puta Velike TS, Ulica Veliše Popovića, Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Zetagradnjine zgrade na Cetinjskom putu, Pozorište i Zgrada pored Pozorišta.

– u terminu od 09 do 12 sati: Dio Tološa, ulica Ivangradska, Serdara Mila Vlahovića i Kotorska.

Zeta

– u terminu od 09 do 12 sati: dio Balabana, Gošići, Mataguži, Trešnjica, Firma Višnjić u Matagužima i Voli u Matagužima.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Kokotovac, dio Poglavica, Maljat, dio Kosića, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina, Sušica (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Kosića, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama i Ciglana.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Usputnica.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Naselje Utjeha.

– u terminu od 08 do 14 sati: Virpazar – Grad, Boljevići, Zabes i naselje Baukovo u blizini Islamskog centra.

Budva

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Novoselje, Medigovići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela, Repetitor Možura.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio naselja Draginje.

Kotor

– u terminu od 10 do 12 sati: Risan – centar.

Tivat

– u terminu od 08 do 13 sati: Dumidran – dio potrošača.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: selo Rijeka Marsenića.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, R.Marsenića, Lubnice, Jelovica, Kurikuće, Glavaca i Vuča, selo Glavaca.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Njegnjevo, Radulici, Osmanbegovo selo, Voljavac, Krusevo Kadići, Banje selo i Rasovo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Manastir Morača.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko i Lugovi.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Slatina i Bjelojevići.

– u terminu od 09 do 13 sati: Štitarica.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dobrodole.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Dolja

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Gropa.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Seošnice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

