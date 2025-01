U četvrtak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 16. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati: Beri, dio Gornjih Kokota i Šteke,Ulica II sandžačke brigade, dio Ulica Španskih boraca, dio ulicaŽikice Jovanovića Španca, Ulica Koste Raćina i dio naselja preko Ribnice,Ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska i dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice,Ulica Miloja Pavlovića

Tuzi

-u terminu od 08 do 15 sati:Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 09 do 10 sati:Berislavci, Plavnica, Bijelo Polje, Beglaci, dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega, Šušunja

-u terminu od 09 do 14 sati:Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Dio Filendara,Dio Komunice,Plana

Cetinje

– u terminu od 09 do 12 sati:Ćeklići i Resna

-u terminu od 10 do 12 sati:Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do

Nikšić

– u terminu od 08 do 16 sati: Stubica, Stubički Dolovi, Paprati, Cerovo, Drenoštica, Bogetići, Vitasojevići

-u terminu od 08 do 15 sati: Rudine, Trubjela, Trubjela (vojska), Krstac, Vonjin Do,Jabuke

Tivat

-u terminu od 08 do 14 sati: Donja Lastva

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Gorovići

-u terminu od 09 do 12 sati: Škaljari- područje ispod tunela Vrmac

-u terminu od 08 do 16 sati: Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Trsteno, Platamuni, Krimovice

Ulcinj

-u terminu od 08 do 14:45 sati: Zoganje,Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

Budva

-u terminu od 13 do 14 sati:SL.plaža 3

-u terminu od 12:30 do 13:00 sati:Bazen

-u terminu od 14 do 15 sati: Dio Lazi

-u terminu od 09 do 10 sati:Dio nas.Podkošljun

-u terminu od 10 do 11:30 sati: Sl.Plaža 1

-u terminu od 11:30 do 11:30 sati:TQ Centar

-u terminu od 11:30 do 12:30 Sl.Plaža 2

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Poda i Sućeska, Dio sela Trešnjevo

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Buče,Rovca

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Jabučno,Godijevo,Zaton – Klinac,Zaton – stara škola,Pavino Polje ,Dobrakovo,Njegnjevo – staro selo, Ribarevine,Gornja Lješnica,Gimnazija – Babića brijeg,Kruševo, Pripčići,Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava,Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo

Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad,Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice,Bliškovo

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela,Osreci,Krušev lug,Mrtvo Duboko

-u terminu od 07 do 16 sati:Ljevišta

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Rudnica,Jakovići,Gornja Polja,Tutići

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Izvori

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Laze

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Uže gracko jezgro Plava-Naselje Prnjavor i dio naselja Magaze

Pljevlja

– u terminu od 09 do 13 sati:Orlja

-u terminu od 12 do 15 sati:Naselje Potrlica, Romsko Naselje, Trlica, Repetitor Tvrdaš

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

