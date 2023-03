U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 09. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 9 do 13 sati – dio Bioča uz obalu Male Rijeke;

– u terminu od 8 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Bazna stanica Lutovo, Bolje Sestre, Klopot, Lutovo, orah, pelev Brijeg, Potkrš, Seoštica, željezničke stanice Bioče i Lutovo;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Stare Zlatice i naselje oko pošte Bratstva i Jedinstva;

– u terminu od 9 do 10 sati – zgrade u Ulica Beogradskoj kod Stadiona malih sportova.

Danilovgrad

– u terminu od 8:30 do 13 sati: dio Novog Sela, Suk, Mamućevina, Begovine, Plana, Strahinjići i firma Kovinić;

– u terminu od 8:30 do 15 sati – dio Novog Sela i dio Oraške Jame;

– u terminu od 8 do 15 sati – Gornji Zagarač.

Cetinje

– u terminu od 9 do 16 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoci, Bijele Poljane, Ubli, Prisoja i Bijelo Polje.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Cerovo, Gornja Brezna i Usputnica.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati: Repetiror Možura, Brdela, Gornja Briska Gora, Zoganje, Donja Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke i Sutjel.

Bar

– u terminu od 10 do 13 sati: Luka Bar, F42, Sportska dvorana, dio Makedonskog naselja, OGP, Crnotravac, 13. jul, Izbor, Nikšićanka, Lukčka, C-11, D-5, GIK, Mimoza, Prekookenska, Bazen, Vitići, Žukotrlica A2A, Babović/Čukolino, lamele (27, 33, 8, 11, 19, 15, 23), lamela – Zlatibor, P6-3, P9-1, Tržnica, tri kule, A2-Fleksibilna zona, Prekookeannska grupa F i D-9;

– u terminu od 8 do 14 sati – naselje Dubrava.

Kotor

– u terminu od 9 do 11 sati – Turist C (područje iznad bara ” Jet Ski “);

– u terminu od 7:30 do 18 sati – Glavatičići i Zagora;

– u terminu od 9 do 13 sati – Vranovići, Lješevići i Bigova;

– u terminu od 11 do 13 sati – Peluzica i Muo (dio korisnika).

Tivat

– u terminu od 8 do 18 sati – Rahovići i Vrijes.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 15 sati: Zelenika, Sasovići, Nogulovići, Avramovići, Kuti, Kutsko Polje, Marići, Nakićenovići i Opačica.

Pljevlja

– u terminu od 10 do 12 sati: Ulica 1. decembra, Pavla Bulatovića, Avalska, dio ul. 37. Divizije i Tršove.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 14 sati – Ostrelj i Lješnica;

– u terminu od 9 do 16 sati: Ribarevine, Radulići, Orahovica, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Lozna, Jagoče, Crniš, Rasovo, Potkrajci i Osmanbegovo Selo.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica i Manastir Morača;

– u terminu od 9 do 15 sati – Velje Duboko;

– u terminu od 8 do 15 sati – Sjerogošte;

– u terminu od 9 do 15 sati – Lugovi.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 15 sati: Čuklin, Babića polje, Polja, Kooperacija, Krasića strana, Javorje, Ckara, Štitarica, Bjelojevići i Selišta;

– u terminu od 9 do 15 sati – Gostilovina i Pobrsijevići;

– u terminu od 9 do 13 sati: market ‘Franca’, tri kioska i objekat Turističke organizacije Mojkovca

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Gusnice.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica i Orahovo.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Novšiće, Liješće, Velika, Vojna kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevica.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Glavaca Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš i dio naseljaTaluma.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS