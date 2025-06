U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvtrtak 05. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Buronja.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Most Radovića, Sušica.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjenokosi, Kazanci.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Šćepan Polja.

– u terminu od 08 do 17 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Brce, Šaren sat i Kaptaža.

– u terminu od 08 do 15 sati: potrošači naselja Gvozden Brijeg.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje Ada.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: ulice u naselju Donji Štoj: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska, Rožajska, dio naselja Zoganje.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio naselja Zenelovići.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Sveta Vrača, Gimnazija, Pomorska škola, OŠ “NH Savo Ilić” i podruje oko škola, Dobrota -područje od Oparenog Brijega do Krive Ulice, Zrenjaninsko, Sveti Stasije 3, Ljuta, Orhovac.

Andrijevica

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Slatine.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Božiće.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Rovca i dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Rodijelja, Brčve, Livadice, Donji Mojstir, Mokri lug, Muslići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornja Lješnica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton – Klinac, Ribarevine, Ravna rijeka, Njegnjevo, Sutivan, Jabučno, Rasovo –Rasadnik, Medanovići-potok, Cerovo, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići, Grančarevo, Ujniče.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Bojići, Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica

Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Gornje Lipovo.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornji Lepenac, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Feratovo polje, Slatina, Gostilovina, Jakovići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena Lokva, Pržišta, Gornja Polja.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: donji dio sela Vrbica-naselje oko škole i zasek Kraci, dio sela Lagatore, dio sela Trpezi.

– u terminu od 09 do 14 sati: Sela: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja La vista, firma TREF.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Rabitlje.

Plav

– u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Sela: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh), selo Mašnica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Gržica.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

