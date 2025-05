U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 08. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Vrbica, dio Ulica Vlada Ćetkovića i Slovačke, ulica Miloja Pavlovića, dio Ubala uz Cijevnu, Južna obilaznica, dio Donjih Kokota, ulica Raka Mugoše, ulica Vinogradska i Kosmajska, ulica Sednjoškolska i Radnička.

– u terminu od 08 do 17 sati: Beri, dio Gornjih Kokota i Šteke.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine i dio Begovina (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Begovina, Plana, firma Kovinić i Strahinjići, dio Novog Sela.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 16 sati: Začir i Dubova.

Podgorica/Zeta

– u terminu od 08 do 17 sati: Donji Kokoti, farma Radinović, Montkarton, Lekići i Grbavci.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi

– u terminu od 10 do 15 sati: Dio Karabuškog Polja uz magistralu.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Lukova, Donje Crkvice, Mokra Njiva.

– u terminu od 08 do 17 sati: Balosave, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje, (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica,, (Zlatna Strana), Dubočke Gornje, (Pećinovac), Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja, Trafomont, Maočići, Riječani, Sušara Miljanić, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine, Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela, Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Miljkovac.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Brce, Šaren sat i Kaptaža, Pošta, Vodovod, Turistička Agencija i trafika u Šušanj.

– u terminu od 09 do 15 sati: potrošaču naselja Zupci.

Budva

– u terminu od 09 do 15 sati: Naselje Lapčići, Stanišići, Brajići, Gornji I donji pobori, Stanjevići.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio naselja Donji Štoj kod osnovne škole “Marko Nuculović”, dio Donjeg Štoja: ulica Sveti Marko, Vojvođanska ulica.

– u terminu od 09 do 15 sati: dio potrošača naselja Kopakabana.

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati: Radanovići – Sutvara – područje oko stadiona.

– u terminu od 08 do 15 sati: Radanovići, Jugodrvo, Livadice, Lješevići, Vranovići, Bigova, Popova ulica, Šišići, Prijeradi, Pobrđe, Ukropci, Paprati, Lukavci u periodu izviđenja radova (08.00-15.00) dva kratkotrajna isključenja.

– u terminu od 09 do 13 sati: Radanovići -područjeokomautoservisa Latković i restorana “Bokeška kužina”.

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati: Tomičići.

– u terminu od 10 do 12 sati: Marići.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14 sati: Dio sela Božiće, dio sela Trešnjevo – naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Rovca, dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Muslići.

– u terminu od 09 do 14 sati: Naselje ‘Gornji grad’ (područje oko džamije).

– u terminu od 09 do 16 sati: Njegnjevo, Sutivan, Jabučno, Rasovo –Rasadnik, Gornja Lipnica, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Bojići, Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Moračka Bistrica, Gornje Lipovo.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Pržišta, Gornja Polja, Donji Lepenac, Feratovo polje, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Gornji Lepenac.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela: Dosuđe, Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: donji dio sela Vrbica-naselje oko škole i zasek Kraci, dio sela Lagatore, dio sela Trpezi, sela: Lješnica, Tucanje, Orahovo i Vrševo.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Uže gradsko jezgro, Završ i Plav ul. Redžepagića-naselje Šlama, Hotel Novi, Dom Kulture, Sportska Hala, Osnovna i srednja škola, Dom zdravlja, Osnovni sud i tužilaštvo, Dom kulture, zgrada Opštine, TK centar, odjeljenje CB.

– u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Pogoni: Autoservis, Dekor, Fabrika Mašinskih djelova, Tofi i Ibar Mont, Titeks i Kristal, Naselja: Zeleni, Žute Litice i Županjica, Sela: Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Grahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Džudževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont, TV Repetitor, Hurije, Grahovo, Gornja Lovnica, DonjaLovnica, Bubovići, Klanac, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Ćosovica.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Pitomine.

– u terminu od 09:30 do 12:30 sati: Savin Kuk, stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada, staro pazarište, supermarket Aroma, zgrade Mugoša, Sportski Centar, Pejov Do, Bolnica, Hotel Planinka, Hotel Žabljak, ul. Narodnih heroja, Jakova Ostojića, Vojvode Mišića, trg Durmitorskih ratnika, Junča Do, restoran Javorovača, zgrada Sindikata, Policije, naselje Klaonica, dio Mojkovačke ul., Arsenija Gagovića, Novice Cerovića, Ekonomija, Buljov Pod, pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog Parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, zgrada Opštine i Suda, zgrada Policije, ul. Vuka Karadžića, Tržni centar, Upravna zgrada Šik, Vatrogasna jedinica, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Hotel Polar Star, Šumanovac, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Pitomine.

– u terminu od 09:30 do 12:30 sati: Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela, Gornja Bukovica (Fabrika vode Diva).

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

