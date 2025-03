U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 13. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 07 do 15 sati: Ulica II sandžačke brigade, dio Ulica Španskih boraca, dio ulica Žikice Jovanovića Španca, ulica Koste Raćina i dio naselja preko Ribnice, KIPS kvart kod Radoja Dakića.

– u terminu od 08 do 15 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat, IRD Šume, naselje oko nekadašnjeg Elastika, dio Donjih Kokota.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Komunice, dio Novog Sela, Glava Zete, dio Pričelja.

Cetinje

– u terminu od 09 do 12 sati: Vladin Dom.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Laz, dio Žirovnice, dio Rubeža, Ploča Dragovoljska, dio Dragovoljića.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Seljani.

Bar

– u terminu od 09 do 13 sati: Novo izgrađene stambene zgrade u naselju Mandarići u blizini pruge.

Budva

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Dio nas. : Svinjišta, Prijevor Ii.

– u terminu od 09 do 12:30 sati: Dio nas. : Potkošljun, Lazi, Iv Proleterska.

– u terminu od 10:30 do 11 sati: Dio nas. : Svinjišta, Prijevor Ii.

– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Dio nas. : Dubovica A – D, I Proleterska.

– u terminu od 12:30 do 13 sati: Dio nas. : Dubovica A – D, I Proleterska.

– u terminu od 14 do 15 sati: Dio nas. : Dubovica A – D, Dubovica Lux, Dubovica Iii, “Mercur Trade_Hladnjača.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Totoši, dio Nove Mahale i Bijele gore.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio Đerana kod Mujića, donja Bratica.

Tivat

– u terminu od 08 do 13 sati: Kava.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 08:30 sati: zgrade Pošte i Opštine i područje oko njih, Trg Maršala Tita, Srbina-područje oko stare škole – kratkotrajni prekidi u naznačenom periodu.

– u terminu od 08 do 17 sati: Zgrade Crveni Krst.

– u terminu od 11:30 do 12 sati: Bijela, Kamenari, Đurići, Greben.

– u terminu od 17 do 17:30 sati: zgrade Pošte i Opštine i područje oko njih, Trg Maršala Tita, Srbina-područje oko stare škole – kratkotrajni prekidi u naznačenom periodu.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Božića, dio sela Trešnjeo – naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca, djelovi Goražda i Zaostra.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Dobrakovo, Jabučno, Zaton – stara škola, Pavino Polje, Njegnjevo, Zaton – Klinac, Rasovo-Rasadnik, Ribarevine, Gornja Lješnica, Gornja Lipnica, Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo, Srđevac, Lozna, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice

– u terminu od 09 do 17 sati: Distribucija, Rasadnik, ŠIK LIM, Lovćen osiguranje, Gornji grad.

– u terminu od 14 do 19 sati: Nikoljac (dio naselja oko Sportske hale), Rogojevići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Žirci, Sjerogošte, Bojići.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Pržišta, Ravni, Feratovo polje, Gornji Lepenac, Donji Lepenac, Gornja Polja.

– u terminu od 08 do 16 sati: Ćetkovići, Podbišće, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogadsko jezero.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: uže gradsko jezgro Petnjice selo Johovice i dio sela Laze, Kalica.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice, dio sela Meteh.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Vuča.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

