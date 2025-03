U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 6. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica i Međice (kratkotrajna isključenja),Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno,Dio Komunice,Preduzeće Čakarević,dio Novog Sela Do ,Pješivački

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Laz,Dio Laza, dio Dragovoljića,Cerovačka Glavica

-u terminu od 08 do 10 sati: Ulica Nikca od Rovina, dio Rastoka

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Sinjac

Budva

– u terminu od 13:30 do 14 sati: Dio naselja : CENTAR , SLOVENSKA OBALA ,KOD POŠTE.

-u terminu od 12:30 do 13:30 sati:Hotel Budva

-u terminu od 09 do 9:30 sati:Dio naselja : ROZINO , ul.FILIPA KOVAČEVIĆA, ZG.AG PROJEKTA.

-u terminu od 9:30 do 11 sati:Dio naselja : MEDITERANSKA ( ZG “WOOW” D.O.O. )

-u terminu od 11 do 12:30 sati: Dio naselja : MEDITERANSKA ( Zgrade ICL INŽENJERING DOO )

Ulcinj

– u terminu od 8:30 do 14 sati: objekti kod restorana na desnoj strani Ade Bojane

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati:Potrošači na području Velike Gorane, Pelinkovića, Metanovića i Kovačevića.,potrošači na području Sušare, Zubaca i Tuđemila.

-u terminu od 10 do 14 sati:potrošači oko Autobuske stanice Sutomore oko Pijace do Škole Kekec naselje Mirošica 1, potrošači oko Osnovne Škole Kekec, Crveni Krst, Hotel Nikšić – Sato, Zgrade ZIB-a, potrošači ulice Vuka Karadžića, potrtošači u ulici Iva Novakovića , ulica 20 Jula, Prodavnica IDEA,

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati:potrošači na području Zelenog pojasa, potrošači u ulicama prva-druga-treća-četvrta-petašesta-sedma, potrošači Vitica, potrošači ulice Mila Damjanovića, potrošači Bokeljske Brigade

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati:dio potrošača zelenog pojasa, potrošači u naselju Vitići

Herceg Novi

– u terminu od 12 do 15 sati: Institut Igalo

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Đulići

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Goražde,dio sela Zaostro,Rovca

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati:Njegnjevo,Dobrakovo,Pavino Polje ,Zaton – Klinac,Zaton – stara škola,Jabučno,Rasovo-Rasadnik,Ribarevine,GornjaLješnica,Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo,Srđevac, Lozna, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče,Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice,Gornja Lipnica

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Sunga,Žirci,Bojići

-u terminu od 10 do 12 sati:Plana, Migalovica, Blatina, mHE Bistrica, Lipovska Bistrica, Lancer, Lipovo

-u terminu od 10 do 18 sati:Konzum TS 35/10 kV Drijenak i TS 35/10 kV Manastir Morača (Drijenak, Bakovići, Trebaljevo, Manastir Morača, Rovca, Gornja Morača, Prekobrđe)

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati:Paćice,Donji Lepenac,Gornja Polja, Pržišta,Feratovo polje,Gornji Lepenac

-u terminu od 08 do 16 sati:Ćetkovići, Podbišće, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogadsko jezero

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kalica

Plav

– u terminu od 9:30 do 14:30 sati:Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,VojnaKasarna,Pepići,Titeks,Mašnica,Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice

Pljevlja

– u terminu od 09 do 14 sati:Zgrade u ul. Mila Peruničića, restoran Milet Bašta, ul. Vuka Kneževića, dio. ul. Vardarske, gradska pijaca, Sportski centar Ada, Hidrofor, Dom starih

-u terminu od 09 do 15 sati:Velike Krće,Lijeska

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Malindubrava

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

