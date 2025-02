U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 20.februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje iza Škole Sutjeska,IRD Šume,dio ulice Ratnih vVeteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline,ulica Partizanski Put

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati:Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (moguća kraktotrajna isključenja),Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno,Dio Komunice,Lazine oko Spomenika,Dio Novog Sela,Dio Pažića

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Dio Dragovoljića, Laz,Gornji Klenak

-u terminu od 09 do 14 sati:Konto, Zgrada Neksana

Budva

– u terminu od 14:30 do 15 sati: Hotel TARA .Bečići

-u terminu od 14 do 14:30 sati: Hotel Montenegro.Bečići

-u terminu od 09 do 10 sati:Objekti Kraljevačko odmaralište u Bečićima

-u terminu od 10 do 10:30 sati: Zgrade investitora Jelgrad – Bečići

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati:”QUEEN HOTEL” DOO PODGORICA. Bečići

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati:Dio naselja : Bečići , ZgradeB1-B2,STEVANA ŠTILJANOVIĆA ,MARINA BEČIĆA

-u terminu od 12:30 do 14 sati: Hotel Beograd.Bečići

Ulcinj

– u terminu od 8:30 do 15 sati: dio naselja uz ulicu majke Tereze,naselje Đerane iza Doma Zdravlja(naselje iznad ulice 28.decembra),Gornji Štoj(kod skretanja za kasarnu)

-u terminu od 11 do 15 sati:NASELJE METERIZI IV

-u terminu od 08 do 13 sati: VLADIMIR, CENTAR

Kotor

– u terminu od 10 do 14 sati:Dobrota- Kriva ulica, Sveti Stasije, Kavalin, Raškov Brijeg

-u terminu od 08 do 16 sati:Gorovići, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno,Lastva Grbaljska, Kovačke Kućice, Kovačko Polje, Bratešići, Gorovići, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno

Tivat

-u terminu od 08 do 12 sati:Stari put

-u terminu od 08 do 11 sati:Peani – Učuri do

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 16 sati:Bijela – područje iznad magistrale

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Poda i Sućeska,naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica(potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Trešnjevo 1)-)

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Goražde,dio sela Zaostro ,Selo Rovca

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati:Dobrakovo,Ribarevine,Zaton – stara škola,Pavino Polje ,Bliškovo,Njegnjevo – staro selo,Zaton – Klinac,Gornja Lješnica,Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo,Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice,Srđevac, Lozna, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče,Rasovo, Loznice, Obrov, Boljanina, Pex-Impex, Zminac, Kurilo, StrojtanicaVinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica,Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava,Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:Sunga,Žirci,Bojići

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati:Pržišta,Gornji Lepenac,Krasića strana,Donji Lepenac,Gornja Polja,Jakovići

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bor

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,VojnaKasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Brvenica

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio Sela Sinanovića Luke

Šavnik

– u terminu od 09 do 15 sati:Grabovica,Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

