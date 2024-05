U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 30. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: zgrade na uglu Ulica Đoka Miraševića i Dalmatinske

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića, Ulica Đura Cagorovića

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Dolovi Kovački , Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Potkraj Šaranovića, Mandići, dio Komunice

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: dio naselja Stankova Gomila, dio Humaca i Bajica

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Vilusa, Krstac, Prekića Polje, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gradačka Poljana, Gvozd

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Duba

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Pinješ iznad spomenika i uz Kosovsku ulicu, škola “Boško Strugar” i naselje oko nje

Budva

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Hotel As

Kotor

-u terminu od 8:30 do 12:30 sati: Orahovac

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: naselje Sv.Stasije – dio prema Risnu

-u terminu od 8:00 do 8:30 sati: dio Perasta od škole do izlaza preka Kotoru, Dražin Vrt, Ribnjak Guskić

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Žager, Ubli, Dizdarica, Žlijebi, Petrov do, Stanovčići, Mandići

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde, dio sela Mašte, selo Zagorje

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča

-u terminu od 14:00 do 17:00 sati: Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica, selo Laze

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Komarača,Meteh,Jara i Babino Polje – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Pepiće

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 satii: dio sela Kalače, selo Binjoši

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Selišta, Kaludra, Siga, Krstac, Jakovići, Jokići, Gojakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Gostilovina, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredine, Zaboj, Crvena lokva

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Bjelojevići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Mrtvo Duboko, Smrčje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Rasovo, Cerovo

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Grab, Ostrelj, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Čokrlije, Nikoljac, Ramčina

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Male Krće

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Studenca

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

