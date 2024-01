U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 11. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat, Karaula Poprat, dio Stare Zlatice, naselje oko Ruske Ambasade, ulicaMašana Božovića, Luke Gojnića, Kraljice Jakvinte, Ulica Sitnička, zgrade na Bulevaru Vojvode Stanka Radonjića

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Danilovgrad

U terminu od 8:00 do 15:00 sati: Fabrika sira, Stologlav, Eko selo, Iverak, Lakat (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Osredina, Bregovi Mijovića, Ćelija Piperska, Gornji i Donji Crnci, Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, dio Novog Sela

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Vraćenovići, Mali Brezovik, dio Gornjeg Polja, dio Vidrovana i dio Rastovca

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca, Lisijevo Polje, dio sela Bubanje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Meteh

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Rijeka

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: uže gradsko jezgro -Industriska zona Gornji Ibar

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bojići, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Ljevišta, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Redice

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Potkrajci, Zaton 2, Ramčina, Banje Selo, Goduša-Rebronje, Kovren, Vlah, Medanovići, Čokrlije

Herceg Novi

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: Nakićenovići, Nogulovići, Presjeka,Marići, Kućansko polje, područje oko fudbalskog igrališta Zelenika, Sasovići, Avramovići, Etno selo Sasovići

Kotor

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Stari grad, dio oko Pomorskog muzeja

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio grada uz bulevar Majke Tereze, dio naselja Bratica i Kodre kod benzinske pumpe, dio naselja Kruče(kod apartmana Vongola)

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS