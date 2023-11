U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 23. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče, Kastrat, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske, Savske, dio Stare Zlatica, Ćepetići, dio Ulica IV proleterske (preko puta OS Savo Pejanović)

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: dio Bulevara Ivana Crnojevića(od Milenijuma do ulice Balšića), dio ulice Slobode i dio Njegoševe

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio Mojanovića (Velji Put), željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci, Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje i Rutoš

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo i Studeno (kratkotrajana isključenja)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pištet, Sige

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: naselje od stadiona prema Donjem Kraju, dio grada od Rezidencije prema Humcima, Košuta, Stankova Gomila, Humci i dio Bajica, Paprati, Bjeloši, Gornič, Duge Njive, Presjeka, Podkapom – Bostur, Ivanova Korita, Dolovi i Kuk (naizmjenična isključenja)

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati: dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi, Univerzitetski centar – nekadašnja fabrika Obod, dio grada od Opštine prema Univerzitetskom centru, dio grada od Opštine prema manastiru, dio grada od stadiona prema Opštini i bolnici, Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Božija Voda, Dobrska Župa i Đalci, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, dio Oštrovca

-u terminu od 8:00 do 16:30 sati: Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo

-u terminu od 13:00 do 17:00 sati: Gradnja inženjering, Ćipranić, Žirovnica, Rudnici Boksita Bunići, Laz, Dragovoljići, Risji Do, Ploča Dragovoljska, Kunovo, Dio Rubeža, Lukovo, Granice, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Gvozd, Prekića Polje, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gradačka Poljana

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: svi potrošači sa područja Banjana, Grahova , Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Kneževići

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen, Podprisoje, Gornja Brezna, Lug, Donja Brezna selo, Pilana

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Plužine, Seoca, Bazen, Šume, Goransko, Sinjac, Pivski Manastir, Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Pinješa ispod vojnih zgrada kod Novovića

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ada iza mosta

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Potrošači na području Nikezići, Pelinkovići, Gorana 1, Gorana 2 i Metanovići, na području Gluhog dola u blizini tunela “Sozina”, na području Runja (Ostros).

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Dubrava, Gola Glava, Bijelo Brdo, Bijeli Kamen, Oćas, Nišice, Pod Glavicom, Marin Ploča

Kotor

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Turist C, zgrada “Mravinjak” I područje oko nje, stare barake “Prvoborac”

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Auto Kamp, Vrbice, Opareni Brijeg

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Popova Ulica- Radanovići

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio potrošača u naselju Šarena Gomila

-u terminu od 8:30 do 11:30 sati: dio potrošača u naselju Paprati

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bukovica, Borovac

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Ul.Njegoševa, Dušana Obradovića, Istarska, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirkske, Manastir SV.Trojica

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Ul. 3.Sandžačke brigade, Autobuska, Pošta, zgrade TE u ul. 3.Sandžačke brigade, Radio PV, ul.Mehmeda Zekerijaha Ćinare

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: NVO Zračak Nade, dio ul. Voja Đenisijevića, ul.20.Novembra, dio ul.Tanasija Pejatovića, ul.Omladinska, zgrade u ul.Omladinskoj

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Zgrada TE, ul.Boračka, dio ul.Kralja Petra, Vase Čarapića, Ivana Milutinovića

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Bijela

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Dacići

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice, dio sela Hoti

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, Kalica

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Veliđe

Andrijevica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: selo Gornje Luge

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Božiće, selo Oblo Brdo

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Pogon za preradu peleta Biotel – Kratkotrajna isključenja

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva, Ambarine

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Đuđevina, Sreteška gora, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Sela, Ulica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Uljari, Trmanje, Ravni

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Traforeon ‘Silos’

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornje Dobrinje, Pripčići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Lozna, Gornji grad, Rijeka, Ćukovac, Babića brijeg, Slijepač most – Bojišta, Rajkovići, Nedakusi, Gimnazija, dio Rasadnika, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Novi tržni centar, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

