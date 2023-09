U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 14. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio stare Zlatice, ulica Primorska, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina, 18. Februara, naselje kod fabrike 19. Decembar

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, dio Ćurioca i dio Orje Luke (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Komunice, Potkraj Šaranovića, Jelenak

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 20:00 sati: dio Donjeg Kraja, naselje oko Stadiona, Naselje 4. jul, Gipos i dio Konga (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Vulaši, Pro Monte, Velestovo, Markovina i Bajramovica

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijele Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bobotovo Groblje, Donje Crkvice, Dio Kuta, Zagrad, Oblatno, Raspuće, Trešnjica, Rudnik Zagrad

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Grdovići

Herceg Novi

-u terminu od 11:00 do 11:30 sati: Baošići, Đenovići

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Bijela, Kamenari, Đurići

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Morinj, Gornji Morinj, Lučići, Bunovići, Bakoči, Repaje, Kostanjica, Verige

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Lastva Grbaljska

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: delo Ponor

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Oblo Brdo

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Zagorje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio prigrackog naselje Donje Luge, dio sela Lužac

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Jasenica i Hoti- Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: ulice:Racina , Ribarska i Jezerska

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Brezojevice

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grnčar – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sela Jablanica, Kujevići, Fejzići, Dautovići , Plunca , Babići, Grahovo , B.Crkva , Biševo, Luke, Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija , Binjoši, Grablje, Rijeka,Kačari ,Paučina ,Blace ,Radetina ,Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Džudževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont i TV Repetitor

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Razboj, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Donji Lepenac, Gornja Štitarica, Selišta

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Redice, Drijenak

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Mioska, Vočje, Dugi laz, Krušev lug, Dragovića polje, Ljevišta, Zakrilje, Osreci, Svrke, Starče, Redice, Bojići, Međuriječje, Sjerogošte, Ravni

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Nedakusi-Dolac

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Grančarevo 1, Rasovo, Jabučina, Nedakusi (FO Mladost, Coca-Cola, Knjigopromet, Inženjering promet, Vagen), Grančarevo 2, Bijeli potok, Potkrajci, Zminac, Ćukovac

-u terminu od 10:00 do 11:30 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Palež, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Naselje Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Šljuke, Vrba, Meljak, Višnjica, Zahum

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Zračak Nade, ul. 20. Novembra, dio ul. 37. Divizije – moguća isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Dio ul. Voja Đenisijevića, Tanasija Pejatovića, ul. Omladinska, zgrade u ul. Omladinskoj

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS