U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 20. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 12 sati: Ulica Perojska, Novosadska, Carev Laz i Ulica Milana Kuča.

– u terminu od 08 do 15 sati: Zetagradnjine zgrade na Cetinjskom putu.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Glava Zete, Baloče, Pištet i Jelenak.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoci, Bijele Poljane, Ubli, Prisoja i Bijelo Polje.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Lastva Grbaljska – dio potrošača u centru Lastve.

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 08 sati: Područje oko tvrđave Španjola i Gomila.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Gračanice i Oblo Brdo.

– u terminu od 09 do 17 sati: dio Ulotine.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Lužac.

Bijelo Polje

– u terminu od 08:30 do 18 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Potoci, Pašića Polje, Femića krš, Žurena, Laholo, Brzava, Prijelozi, Kaševari, Zagrad, Kostići, Dubovo, Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda, Srđevac, Trubina.

– u terminu od 09 do 12 sati: Voljavac.

– u terminu od 09 do 16 sati: Jabučina, ul. Nikice Kneževića, Babića brijeg, Okladi, Pavino polje, Rasovo, Godijevo, Ramčina i Dubovo.

– u terminu od 13 do 19 sati: Strojtanica, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Gostun, Željeznička stanica, Nedakusi, Viniplast, Vunko kotlara, Pelengića trade, Lenka, Imako, Petoljetka, Vunko pogon, fabrika vode “Rada”, Dječji vrtić, Rasovo, Vlah, Boljanina, Zminac, Kurilo, Loznice (pojedini izvodi biće isključeni najviše 40 minuta).

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvine, Ravni.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Redice, Drijenak.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 17 sati: Školski centar, Bolnica, Kula, Juškovića potok, Tutići, Paćice, Jalovište.

– u terminu od 09 do 15 sati: Osredine, Zaboj, Crvena lokva, Bistrica, Crna poda, Crvena lokva, Dobrilovina, Gojakoviće, Gostilovina, Jakovići, Jokići, Kaludra, Krstac Šundek, Osredina, Pobrsijevići, Ravnjak, Siga, Slatina, Stričine, Zaboj, Donji Lepenac, Bjelojeviće i Pobrsijevići.

– u terminu od 10 do 14 sati: Podbišće.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Ponor, Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dosudje i dio Kruševa.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hoti.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

– u terminu od 09 do 12 sati: Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Jasen Stevanović, Srdanov Grob, Donje Jugovo, Gornje Jugovo, Milunići Nova, Milunići, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće, Okazion Laković, Asvaltna Baza, Asvaltna Baza Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Palež, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

– u terminu od 09 do 19 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS