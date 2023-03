U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 23. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i repetitor Zatrijebač, ulica Đura Cagorovića, Farmaci ispod magistrale, Zgrade u Ulica Pera Ćetkovića, Partizanski Put, dio naselja preko puta Velike TS.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Ulica Pohorska i Pljevaljska i dio stare Zlatice ulica Primorska.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina, Sušica, Kokotovac, dio Poglavica, Maljat.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, dio Novog Sela i dio Oraške Jame.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Rvaši.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dabovići, Brezovik, dio Gornjeg Polja, Donje Crkvice i Višnjića Do.

– u terminu od 09 do 12 sati: Sportski centar, dio Njegoševe, ul. 29 Novembra, gradić Pejton, Jola Piletića, Zinik, Ul. Nikole Tesle, Soliter, dio ul. Serdara Šćepana.

– u terminu od 09 do 12:30 sati: Povija, Dabovići, Ostrog.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: iznad magistrale od 126 ulice, Biština i Ravanj.

– u terminu od 08 do 14 sati: Naselje Baukovo u blizini Islamskog centra, dio potrošača u ul. Cara Lazare, potrošači na području Mirošice 2, Orovo, Štrbina, Đuričine Voda i Zagrađe.

– u terminu od 09:30 do 10 sati: Sotonići, Brčeli, Podgor, Bukovik, Bijele Poljane.

Budva

– u terminu od 10 do 14 sati: Zgada Knežević Stanka L1 I L2 . Naselje Rozino b. b.

– u terminu od 11 do 15 sati: Naselje Ćelobrdo , Naselje oko Manastira Praskavica , Pumpa za Vodu.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Đerane(ulica 28. decembra, nekadašnja D1).

– u terminu od 08 do 15 sati: Zoganje, Donja Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe.

Kotor

– u terminu od 09 do 14 sati: Orahovac – dio potrošača.

Tivat

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Kalimanj.

– u terminu od 08 do 18 sati: Dumidran- dio potrošača, Rahovići, Vrijes, Peani.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Mojdež, Tijesni Klanac, Kulinovići.

– u terminu od 09 do 14 sati: Topla 3, i područje oko Ognjista.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Rijeka Marsenića.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Lisijevo Polje, dio Budimlje i dio Zaostra.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 12 sati: Ostrelj,

– u terminu od 08 do 15 sati: Malo polje – Rakonje,

– u terminu od 09 do 16 sati: Pripčići, Jabučina, Radulići, Zminac, Orahovica, Grančarevo, Potkrajci, Osmanbegovo selo i Stožer 1.

– u terminu od 09 do 17 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Jagoče, Crniš, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Žirci – Vikendice, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica i Manastir Morača.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Štitarica, Bjelojevići i Selišta.

– u terminu od 09 do 14 sati: Gornji Lepenac,

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornje polje-Podbišće, Pobrsijevići, Žari – Brezovac.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Orahovo i dio Radmanca.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dosudje i Grnčar.

Pljevlja

– u terminu od 08:30 do 12:30 sati: Koši Do.

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 10 do 14:30 sati: Hurije, Grahovo, Gornja Lovnica, Donja Lovnica, Bubovići, Klanac, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS