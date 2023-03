U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 16. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Beogradske ulice, dio Ulcinjske ulice (naselje oko Britanske Ambasade), KIC Budo Tomović i naselje oko Kic-a, Ulica Slovačka, ulica Franca Prešerna, Zagrebačka i Liša.

– u terminu od 09 do 11 sati: ulica Generala Save Orovića-prema Kučkom Putu.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Kokotovac, dio Poglavica, Maljat, Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina, Sušica.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, dio Novog Sela, dio Oraške Jame, Baloče i dio Spuža.

Cetinje

– u terminu od 12 do 15 sati: Područje Katunske nahije: ćeklići, Bjelice, Cuce, Čevo, Velestovo, Markovina, Barjamovica, Lastva Čevska, Ubli i Bijele Poljane.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Oštrovac, Oštrovac, dio Rubeža, Neckom, dio Brlje, dio Studenaca, dio Lukova.

– u terminu od 09 do 14 sati: Ul. Trebješka, Ul. Školska, Ul. Rudarska, dio naselja pod Trebjesom, dio Kličeva.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Brezna.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Naselje u blizini restorana “Berlin”, ul Kraljice Jelene Anžujske i dio potrošača na području Bjeliša, naselje Baukovo u blizini Islamskog centra, naselje u blizini restorana “Berlin”, ul Kraljice Jelene Anžujske i dio potrošača na području Bjeliša.

– u terminu od 09 do 19 sati: Markičići, Dvorište, Liše Potok, Kapraža, Zlatibor, Paviljon 7, Paviljon 10, Hotel Niš, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom Drina, Zagrađe, Biserna Obala, Pod Krš, Velji Grad, Crni Rt.

Budva

– u terminu od 09:03 do 17 sati: Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Briska Gora, dio naselja Zoganje, Sveti Đorđe, Darza i dio naselja Kolomza.

– u terminu od 10 do 11 sati: Područje Vladimira sa Okolnim selima Podsvetgvaš, donji I gornji Kravari, Sukobin, Draginje, Šas, Donza, Fraškanjel, Lisna Bori, Štodra, Lolovići, Brajše, Kaliman, Curanovići, Kosići donji I gornji, Bojke, Zenelovići, Fabrika tepiha, Bojana, Pumpe Klezna, Mide, pelara Krute, Vladimirske Krute.

– u terminu od 12 do 13 sati: Bar Bilje, Mataguž, Tejani, Koštanjica, Gornje Briske, Livari, Besa, Kacići, Runje, Bobovište, Bljace, Gornji I Donji Murići, Veliki Ostros, Arbneš, Kovačevići, Ckla, Ostros Grad, Pinčići.

Kotor

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Bigova.

– u terminu od 09 do 12 sati: Trojica.

– u terminu od 09 do 13 sati: Krivošije, Ledenice, Dragalj i Gornji Škaljari.

– u terminu od 10 do 12 sati: Njegoševa ulica -dio potrošača, područje oko stare Livnice.

Tivat

– u terminu od 08 do 18 sati: Mažina, Đurđevo Brdo, Češljar, Peani.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Cecuni.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Budimlje, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Lješnica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Banje selo.

– u terminu od 09 do 16 sati: Jabučina, Ribarevine, Radulići, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Lozna, Jagoče, Crniš, Potkrajci, Osmanbegovo selo i Orahovica.

– u terminu od 12 do 15 sati: Lješnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Manastir Morača, Pčinja i Lugovi.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Čuklin, Babića polje, Polja, Kooperacija, Krasića strana, Javorje, Ckara, Pobrsijevići, Bjelojevići i Selišta.

– u terminu od 09 do 14 sati: Gornje polje-Podbišće.

– u terminu od 09 do 15 sati: Štitarica, Gornji Lepenac.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Orahovo.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Izvori, Vusanje i Dosudje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

