U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 16. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 07 do 15 sati: dio ulice 4 jula, dio Ulica Bracana Bracanovića, dio Bulevara Srđana Aleksića i Dom zdravlja Nova Varoš.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Donjih Kokota, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Vučica, Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane), Gornji Zagarač.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Kokotovac, dio Poglavica, Maljat, Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat, Sušica i dio Lazina.

– u terminu od 10 do 14 sati: dio Novog Sela, Suk, Mamućevina, Begovine, Plana, Strahinjići i firma Kovinić.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoci, Bijele Poljane, Ubli, Prisoja i Bijelo Polje.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 09 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Brezovika, Usputnica, Neckom, dio Brlje, dio Studenaca i Dabovići.

– u terminu od 09 do 10 sati: Ul. Ljube Nenadovića, Ul. Narodnih Heroja, Ul. Vardarska, dio Karađorđeve.

Budva

– u terminu od 08:30 do 13:30 sati: dio naselja u Cetinjskoj ulici.

– u terminu od 09:30 do 15 sati: Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselje Kolomza.

– u terminu od 10 do 15 sati: Donji i Gornji Štoj, Reč, Sv. Nikola i Ada Bojana.

– u terminu od 11 do 15:30 sati: Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Sv Đorđe, Sutjel, Kodre Dakine. Bratica, Krute, Kruče, Mavrijan, Kodra, Ul. Majke Tereze, dio Bulevar Teuta, Ulcinjsko polje, Đerane i Velika Plaža, Krute i Šas sa pripadajućim selima. (Važna napomena: Moguća povremena redukcija naizmjenično zbog otklanjanja smetnje na DV110kV Bar-Možura)

Kotor

– u terminu od 09 do 14 sati: Morinj, Morinj – Svrčak.

– u terminu od 10 do 11:30 sati: Grbalj- KOMPLETNO PODRUČJE, Industrijska zona, Kavač, Trojica, Mirac, Koložun, Čavori.

– u terminu od 11:30 do 14:30 sati: Orahovac, Ljuta, Sveti Stasije, Dobrota, Autokamp, Sveti Matija, Sveta Vrača, Školski centar i OŠ ” Savo ilić” i područje oko njih.

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Jačeglav, Podi i Matkovići –Trebesin.

– u terminu od 09 do 15 sati: Bijela, Kamenari, Đurići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Slatine.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Babino, Drgosava, Zagrađe i djelovi sela Goražde, Petnjik i Dolac.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Lješnica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Njegnjevo , Jabučina, Sutivan , Radulići , Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Potkrajci, Osmanbegovo selo i Zminac.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Manastir Morača, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko i Lugovi.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Čuklin, Babića polje, Polja, Kooperacija, Krasića strana, Javorje, Ckara, Štitarica, Bjelojevići i Selišta.

– u terminu od 09 do 15 sati: Pobrsijevići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Orahovo i dio Tucanja.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rudo Polje, Šarkinovići i dio sela Brezojevice.

Rožaje

– u terminu od 11 do 14:30 sati: Sela:, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

