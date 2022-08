U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 11. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Kruševice i Jasika, dio City kvarta – dio ulica: Pera Šoća, Radoja Dakića i Vojvove Maša Đurovića, dio Gornje Gorice, dio Brskuta, dio Bera.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Studenog, Stanjevića Rupe i dio sela Radovče.

Cetinje

– u terminu od 08 do 14 sati: Ljubotinj.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bršno, Vilusi, ul. Partizanski put, ul. Đura Roganovića, ul. Narodnih Partizanskih odreda, dio Rastoka, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, Gornja Somina, Biteljica, Novakovići, Poljica.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Ostros i Koštanjica.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12 sati: dio naselja Mandra – put prema Valdanosu.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, izbjegličko naselje Soko Štark i dio sela Seoce, Prisoja, Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Bubanje.

– u terminu od 09:30 do 11:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 13 sati: Bijeli potok.

– u terminu od 08 do 15 sati: Godijevo-Pepeljci.

– u terminu od 09 do 16 sati: Rakonje, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Džukeljska jama, Potoci, Lješnica, Njegnjevo i Voljavac.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Zaboj, Crvena lokva, Pobrsijevići.

– u terminu od 09 do 17 sati: Razboj, Gornji Lepenac, Lojanice, Donji Lepenac, Cer.

– u terminu od 10 do 12 sati: Gornji Lepenac.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: selo Jara i dio naselja Glavice.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka.

– u terminu od 09 do 16 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Selo Odžak, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Kosanica.

– u terminu od 10 do 16 sati: Monter, Trikotaža Tara, Emisioni Centar, Ševari, Komini, Pekara, Krejino Vrelo, Postrojenje otpadnih voda, Vektrina rasvjeta, zgrada pogranične policije i carinski terminal, Radosavac, Restoran Balkan, naselje Židovići, Sekcija za puteve, stovarište Tanjević, kamenorezačka radnja Rvović, otkupna stanica Spajić, radionica Mat company, dio ul. Oslobođenja i nasljelje Bajov Potok.

Rožaje

– u terminu od 08 do 18 sati: selo Bijela Crkva i dio sela Biševo.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Razdolje i dio sela Biševo.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca i Ponor.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

