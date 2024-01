U četvrtak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, Liješta, Rudine, Radan.

– u terminu od 09 do 11 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Krševo, Gureč.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Novog Sela, Baloče.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine, Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela, Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do, Laz.

– u terminu od 09 do 12 sati: Dio Glibavca, Rastovac, Gornje Polje, Vodovod-Vidrovan, dio Vidrovana, Kaptaža-Vidrovan, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: potrošači na području Bijelog Brda.

Ulcinj

– u terminu od 09 do 10 sati: Škola Maršal Tito, Gimnazija Bratstvo i Jedinstvo i dio naselje Totoši.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Kostići, Nikoljac, Čokrlije, Mahala.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Smira, Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Čuklin.

– u terminu od 09 do 15 sati: Štitarica 1.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dosuđe I grnčar.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Zloglavlje.

Nadedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

