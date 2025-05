Putevi suvi, oprezno zbog odrona

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća po suvim putevima, kazali su iz Auto moto saveza (AMSCG) i upozorili da su na dionicama kroz usjeke i klisure mogući sitniji odroni.

Iz AMSCG savjetovali su vozačima opreznu vožnju.

Na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina, saobraćaj je obustavljen za sva vozila zbog odronjavanja stijene u okviru sanacije kritične tačke Sokolovine.

Na magistralnom putu M-2, na dionicama Ribarevine – Poda i Poda – Berane saobraćaj je zatvoren za sve vrste vozila od devet do 12 i 14 do 17 sati.

Na magistralnom putu M-3 Plužine-Jasenovo Polje, na lokalitetu Zaborje-Jasenovo Polje, obustavljen je saobraćaj za sva vozila od deset do 12 i od 13 do 15 sati.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta R-29 Bar Kamenički most Krute, saobraćaj će biti obustavljen od osam do 11 i od 13 do 16 sati.

Vozila na putevima M-9 Vilusi – Vraćenovići i M-6 Šavnik – Jasenovo polje, saobraćaće naizmjenično od devet sati do završetka asfaltiranja.

Na putu Berane – Kolašin, na dionici Lubnice – Jezerine, vozila zbog radova od sedam do 19 sati saobraćaju naizmjenično, a moguća su i povremene potpune obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta.

Na magistralnom putu M-6 Pljevlja-Đurđevića Tara, režim saobraćaja je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestima radova.

Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični zbog rekonstrukcije magistralnog puta Lepenac-Ribarevine, a moguća je povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta.

Zbog sanacije pukotina u tunelu Sozina vozila od 22 do šest sati saobraćaju naizmjenično, a moguće su i potpune obustave u kraćim intervalima.

Saobraćaj na magistralnom putu Nikšić-Vilusi, na dionici Nikšić – Kuside, promijenjen je sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog rekonstrukcije mosta Autobaza.

Na magistralnom putu M-5 dionica Rožaje – Most Zeleni saobraćaj je zbog rekonstrukcije promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni, od sedam do 19 sati.

