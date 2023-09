Putevi suvi, na sjeveru smanjena vidljivost

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća po suvim putevima, a na sjeveru je zbog magle mjestimično smanjena vidljivost, rekli su iz Auto moto saveza (AMSCG).

Iz AMSCG vozačima su savjetovali opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.

Na magistralnim putevima M-1 granični prelaz (GP) Debeli Brijeg – Herceg Novi – Kotor – Tivat – Budva – Bar – Ulcinj – GP Sukobin, M-2 Podgorica – Sotonići – Petrovac i M-10 Podgorica – Cetinje – Budva, od 17 do 22 sata, saobraćaj je zabranjen za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona.

Saobraćaj nije zabranjen vozilima sa prvenstvom prolaza, za održavanje puteva i PTT instalacija, pomoć na putu, specijalnim vozilima za prevoz životinja, betona i asfalta, hladnjačama koje prevoze lako kvarljivu robu, kao ni vozilima za prevoz opasnih materija na dijelu puta od GP Debeli Brijeg do kružnog toka u Lipcima.

Na magistralnom putu M-5 Rožaje-Špiljani saobraćaj će biti obustavljen od devet do 15 sati.

Zbog miniranja u okviru izgradnje puta Čekanje-Čevo, na dionici regionalnog puta R-17 Čekanje-Resna, saobraćaj će biti obustavljen od devet do 12 sati i od 13 do 16 sati.

Na magistralnom putu M-3 dionica Nikšić – Danilovgrad režim saobraćaja će biti promijenjen sa dvosmjernog na naizmjenični od 23 do pet sati zbog farbanja tunela Budoš.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza, u mjestu Vukov most, zbog radova je promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na regionalnom putu Mateševo-Kolašin, zbog rekonstrukcije puta saobraća se jednom trakom naizmjenično na mjestima radova.

Na magistralnom putu M-5 Ribarevine – Dračenovac, u mjestu Rožaje, saobraćaj je preusmjeren sa dvosmjernog na jednosmjerni i obustavlja se najduže do 30 minuta zbog sanacije zidova.

Zbog izgradnje bulevara Vilija Branta na magistralnom putu M-2 dionica Podgorica –Bioče, saobraća se dvosmjerno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog rekonstrukcije promijenjen je režim saobraćaja i na magistralnom putu M-2 dionica Lepenac–Ribarevina-Poda–Berane, na lokalitetima Ribarevina-Poda i Poda-Berane.

Saobraćaj na magistralnom putu Nikšić–Vilusi, na dionici Nikšić – Kuside, promijenjen je sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog rekonstrukcije.

Zbog sanacije klizišta Bukovik 2 na magistralnom putu M-2 Petrovac–Sotonići, u mjestu Bukovik, saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na magistralnom putu M-2 Bioče-Mioska, zbog postavljanja saobraćajne signalizacije, saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni od sedam sati i 30 minuta do 17 sati i 30 minuta.

Promijenjen je režim saobraćaja i od raskrsnice Podgorica – Cetinje – Nikšić do Komanskog mosta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS