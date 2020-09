Putevi mokri vidljivost smanjena

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća po mokrim putevima i vidljivost je smanjena, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore (AMSCG).

AMSCG je zbog najavljenih vremenskih neprilika, savjetovao vozačima opreznu vožnju prilagođenu uslovima i stanju na putu.

Oni su upozorili da na dionicama koje prolaze kroz usjeke ima sitnijih odrona.

Zbog miniranja u sklopu rekonstrukcije regionalnog puta R-3 dionica Pljevlja – Metaljka, doći će do totalne obustave saobraćaja za sva vozila od devet do 11 i od 14 do 16 sati.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-6 dionica Mihailovica – Pljevlja doći će do obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od devet do 11 sati i od 13 do 15 sati.

Na putu Dinoša – Cijevna Zatrijebačka zbog asfaltiranja saobraćaj će biti u prekidu od osam do 16 sati.

Zbog demontaže konstrukcije u blizini stuba P2 na mostu Moračica auto puta Bar -Boljare, na prvoj sekciji Smokovac – Uvač – Mateševo, saobraćaj će biti obustavljen ne duže od 60 minuta u terminu od sedam do 11 sati i od 13 do 17 sati.

Saobraćaj na putu Bogetići Glava Zete biće obustavljen za sve vrste vozila od 11 do 15 sati zbog brdske auto trke.

Zbog sanacije klizišta “Gnjili Potok” na regionalnom putu R-19 dionica Mateševo – Andrijevica saobraćaj će biti obustavljen za teretna vozila sa i bez prikolice nosivosti preko pet tona.

Na tom putu saobraćaj će biti obustavljen više puta dnevno u trajanju od 30 minuta za vrijeme betoniranja.

Saobraćaj na tom putu promijenjen je sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu sanacije uz poštovanje saobraćajne signalizacije.

Na magistralnom putu M-3 Danilovgrad – Podgorica, dionica Komanski most – skretanje za Bandiće, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a dolazi do povremenih prekida saobraćaja ne dužih od 15 minuta zbog iskopa materijala.

Zbog radova na magistralnom putu M-11 Lepetani – Tivat odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a povremeni prekidi saobraćaja su najviše do 15 minuta.

Do završetka rekonstrukcije puta Lubnice – Jelovica saobraćaj se obustavlja od sedam do 17 sati, u trajanju ne dužem od dva sata.

Na regionalnom putu Krstac – Ivanova korita, dionica Međuvršje – Ivanova korita, zbog rekonstrukcije puta saobraćaj se obavlja naizmjenično jednom trakom na mjestu izvođenja radova.

Zbog povećanja broja aktivnih slučajeva infekcije koronavirusom u Rožajama zatvoren je granični prelaz Vuča – Godovo, na putu Rožaje – Tutin.

Granični prelaz Vraćenovići, na putu Nikšić – Bileća, zatvoren je zbog rekonstrukcije.

Ulazak putnika u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine za vrijeme važenja mjere ulaska uz obavezne testove neće biti moguć preko graničnog prelaza Šćepan Polje – Hum, na putnom pravcu Plužine – Foča.

Ulaz je moguć od sedam do 19 sati preko graničnog prelaza Metaljka, na putu Pljevlja – Čajniče.