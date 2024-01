Putevi mokri i klizavi, smanjena vidljivost

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Auto moto saveza (AMSCG).

Iz AMSCG su kazali da je vidljivost mjestimično smanjena na većini puteva.

Oni su upozorili na pojavu sitnijih odrona i vozačima savjetovali opreznu vožnju, prilagođenu stanju na putu.

Iz AMSCG su rekli da do 9. januara saobraćaj na putevima neće biti obustavljan zbog radova.

Oni su podsjetili da je na putevima gdje je to naznačeno obavezna upotreba zimskih guma za sva vozila, bez obzira na to da li postoje zimski uslovi.

“Kada na ostalim djelovima i dionicama puta, koji nijesu obuhvaćeni naredbom, pada snijeg, ima leda ili poledice, na vozilu moraju biti zimske gume na svim točkovima“, kazali su iz AMSCG.

Kako su naveli, minimalna dubina šare na gazećoj površini gume je četiri milimetra.

Iz AMSCG su rekli da je na auto-putu zimska oprema obavezna za sva vozila.

