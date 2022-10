Putevi mokri i klizavi

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore (ASMCG).

Oni su upozorili i da je vidljivost mjestimično smanjena po kotlinama na sjeveru i da su duž klisura i usjeka učestali odroni.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-5 Rožaje-Špiljani saobraćaj će biti obustavljen za sva vozila od osam sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta i od 13 sati i 45 minuta do 16 sati i 45 minuta.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta R-3 dionica Pljevlja-Metaljka saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila od deset do 14 sati.

Privremeno se, zbog izgradnje Bulevara od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta, odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS