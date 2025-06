Praviti češće pauze tokom putovanja

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća u povoljnim vremenskim uslovima, kazali su iz Auto moto saveza (AMSCG) i apelovali na vozače da prave češće pauze tokom putovanja i poštuju pravila saobraćaja.

Na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina, saobraćaj je obustavljen za sva vozila zbog odronjavanja stijene u okviru sanacije kritične tačke Sokolovine.

Na magistralnom putu M-2, na dionicama Ribarevine – Poda i Poda – Berane saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Na magistralnom putu M-3 Plužine – Jasenovo polje, na dionici Zaborje – Jasenovo polje, saobraća se jednom trakom naizmjenično na mjestima radova i regulisan je svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta R-29 Bar Kamenički most Krute, saobraćaj će biti obustavljen od osam do 11 i od 13 do 16 sati.

Saobraćaj na putu Mateševo – Andrijevica, u mjestu Trešnjevik obustavljen je od osam do 11 i od 13 do 16 sati zbog adaptacije te saobraćajnice.

Iz AMSCG-a su kazali da je saobraćaj u ulici Vojisavljevića u Podgorici obustavljen zbog izgradnje bulevara, a da će vozila saobraćati alternativnim putevima.

Na magistralnom putu M-6 Pljevlja-Đurđevića Tara režim saobraćaja je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjesima radova.

Na magistralnom putu M-6 na dionici Šavnik – Žabljak, saobraćaj će od sedam do 17 sati povremeno biti promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni, zbog sanacije klizišta Provalija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS