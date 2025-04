Povoljni uslovi za vožnju

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća uz uglavnom povoljne vemenske uslove, saopštili su iz Auto moto saveza (ASMCG) i upozorili na sitnije odrone.

Na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina, saobraćaj je obustavljen za sva vozila zbog odronjavanja stijene u okviru sanacije kritične tačke Sokolovine.

Na magistralnom putu M-2, na dionicama Ribarevine – Poda i Poda – Berane, saobraćaj je zatvoren za sve vrste vozila od osam do 11 i 14 do 17 sati.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta R-29 Bar-Kamenički most Krute, saobraćaj će biti obustavljen od osam do 11 i od 13 do 16 sati.

Zbog redovnog održavanja sistema odvodnjavanja u tunelima na autoputu “Princeza Ksenija” biće zatvorena po jedna saobraćajna traka. Radovi počinju u tunelu Mrke, smjer Podgorica-Mateševo, a zatim će biti nastavljeni u ostalim tunelima.

Na magistralnom putu M-6 Pljevlja-Đurđevića Tara, režim saobraćaja je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestima gdje se radi.

Na magistralnom putu M-10 Cetinje-Budva, u mjestu Boreti promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični zbog rekonstrukcije magistralnog puta Lepenac-Ribarevine, a moguća je povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta na mjestu radova.

Zbog sanacije pukotina u tunelu Sozina promijenjen je režim saobraćaja, uz mogućnost potpune obustave, od 22 do šest sati ujutru.

Na dionici puta između tunela Raš i Komandnog centra tunela Sozina, vozila saobraćaju naizmjenično zbog ugradnje zaštitne čelične mreže.

Režim saobraćaja, zbog asfaltiranja, promijenjen je od sedam do 19 sati na magistralnom putu M-1 dionica Krtolska raskrsnica-Budva-Petrovac, M-10 dionica Cetinje-Budva i M-11 Lepetani-Tivat-Krtolska raskrsnica.

