Povoljni uslovi za vožnju

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori učesnike u saobraćaju danas očekuju uglavnom povoljne vremenske prilike, a ponegdje u sjevernim predjelima po kotlinama magla mjestimično smanjuje vidljivost, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMSCG).

Oni su upozorili da na dionicama duž klisura i usjeka ima odrona.

“Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja”, naveli su iz AMSCG.

Na magistralnom putu M-5, dionica Rožaje – Špiljani, zbog rekonstrukcija puta saobraćaj će biti u prekidu od devet do 15 sati.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta R-3, dionica Pljevlja-Metaljka, saobraćaj je obustavljen za sva vozila od 12 do 16 sati.

Na putu M-3 Šćepan Polje-Nikšić sabraćaj će se obavljati jednom trakom naizmjenično na mjestu radova.

Na magistralnom putu M-1 dionica Debeli Brijeg-Meljine, lokalitet Sutorina, zbog sanacije potpornog betonskog zida, režim saobraćaja je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni od osam do 17 sati.

Od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta režim saobraćaja je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na autoputu saobraćaj se odvija normalno, bez izmjena u režimu saobraćaja.

Iz AMSCG apelovali su na vozače da voze oprezno, u skladu sa ograničenjima i uz držanje propisanog rastojanja između vozila.

