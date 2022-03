Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su povoljni uslovi za vožnju, a frekvencija saobraćaja umjerena, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMS).

Upozorava se da su na dionicama koje prolaze kroz usjeke mogući sitniji odroni.

“Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna pažnja jer je izmijenjen režim vožnje”, navode iz AMS-a.

Upotreba zimskih guma obavezna je do 1. aprila, na putevima gdje je to naznačeno saobraćajnom signalizacijom, bez obzira na to da li na tom putu postoje zimski uslovi.

Za vrijeme sniježnih padavina zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere na dionicama preko planinskih prevoja u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Na magistralnom putu M-5 Rožaje-Špiljani, zbog radova u tunelima u sklopu rekonstrukcije puta, dolaziće do povremenih obustava saobraćaja ne dužih od 15 minuta.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-3 dionica Danilovgrad-Podgorica, saobraćaj se na mjestu radova obavlja jednom trakom naizmjenično, a mogući su i povremeni prekidi saobraćaja, ne duži od 15 minuta.

Na magistralnom putu M-3 dionica Šćepan Polje-Nikšić zbog sanacije klizišta režim saobraćaja promijenjen je sa sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta R-1 Mojkovačka ulica, režim saobraćaja promijenjen je na jednosmjerni, a mogući su i povremeni prekidi saobraćaja, ne duži od 15 minuta.

Zbog izmještanja vodovoda od hotela Maestral do plaže Kamenovo u Budvi izmijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

Na prvoj dionici auto puta Podgorica-Mateševo zabranjen je prolaz za vrijeme radova.

Prolaz je jedino dozvoljen vozilima koja posjeduju propusnicu kompanije CRBC.

