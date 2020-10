Povoljni uslovi za vožnju

Podgorica, (MINA) – U većem dijelu Crne Gore danas se saobraća po suvim putevima, a vidljivost je djelimično smanjena u sjevernim predjelima.

Iz Auto moto saveza Crne Gore su upozorili na sitnije odrone duž klisura i usjeka i savjetovali vozače da poštuju saobraćajne propise.

Na magistralnom putu M-6 dionica Mihailovica – Pljevlja, saobraćaj će za sve vrste vozila zbog rekonstrukcije biti obustavljen od devet do 11 i od 13 do 15 sati.

Saobraćaj na putu Rožaje – Špiljani zbog rekonstrukcije biće obustavljen za sve vrste vozila od devet do 12 i do 14 do 17 sati.

Na putu Dinoša – Cijevna Zatrijebačka zbog asfaltiranja saobraćaj će biti u prekidu od osam do 16 sati.

Na magistralnom putu Danilovgrad – Podgorica, dionica Komanski most – skretanje za Bandiće, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a dolazi do povremenih prekida saobraćaja ne dužih od 15 minuta zbog iskopa materijala.

Na putu Podgorica – Kolašin, zbog izgradnje potpornog zida saobraćaj će biti obustavljan ne duže od 30 minuta od osam do 17 sati.

Zbog sanacije klizišta “Gnjili Potok” na regionalnom putu R-19 dionica Mateševo – Andrijevica saobraćaj će biti obustavljen za teretna vozila sa i bez prikolice nosivosti preko pet tona.

Na tom putu saobraćaj će biti obustavljen više puta dnevno u trajanju od 30 minuta za vrijeme betoniranja.

Saobraćaj na tom putu promijenjen je sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu sanacije uz poštovanje saobraćajne signalizacije.

Saobraćaj na magistralnom putu M-11 Lepetani – Tivat promijenjen je sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Do završetka rekonstrukcije puta Lubnice – Jelovica saobraćaj se obustavlja od sedam do 17 sati, ne duže od dva sata.

Zbog povećanja broja aktivnih slučajeva infekcije koronavirusom u Rožajama zatvoren je granični prelaz Vuča – Godovo, na putu Rožaje – Tutin.

Ulazak putnika u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine za vrijeme važenja mjere ulaska uz obavezne testove neće biti moguć preko graničnog prelaza Šćepan Polje – Hum, na putnom pravcu Plužine – Foča.

Ulaz je moguć od sedam do 19 sati preko graničnog prelaza Metaljka, na putu Pljevlja – Čajniče.